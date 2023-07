Deux ans après les inondations en Wallonie, la cellule inondations de la Croix-Rouge prend fin

La somme des dons, qui s'élevait à 44,4 millions d'euros, soit la plus grosse somme récoltée dans l'histoire de la Croix-Rouge de Belgique, a été totalement réinvestie en deux temps. Environ 37,3 millions ont été utilisés dans les huit premiers mois suivant la catastrophe afin de fournir un soutien urgent. Ainsi, six millions ont notamment été utilisés pour la mise en place de points d'accueil où les personnes sinistrées pouvaient obtenir des renseignements, de l'aide administrative, de la nourriture, de l'eau, etc. Une aide alimentaire a également été lancée permettant la distribution de plus de 1,5 millions de repas pour un montant de 4,7 millions d'euros.

Mais le poste le plus important reste celui du financement de projets locaux, avec 14,3 millions. La Croix-Rouge a collaboré avec les 38 communes les plus touchées pour répondre aux besoins des personnes sinistrées et fournir une aide matérielle. Les fonds ont notamment permis la distribution d'appareils électroménagers, l'achat d'habitats modulables ou encore la construction d'une plaine de jeux à Limbourg. Au total, ce sont quelque 300 projets qui ont été financés grâce aux dons.

L'ONG a également utilisé les fonds pour héberger certains sinistrés à court et moyen terme (3,2 millions), pour fournir une aide financière ciblée aux 6.700 ménages les plus démunis (6 millions), pour aider les écoles sinistrées à acheter du matériel (2,4 millions) ou encore pour mettre en place un plan d'urgence hiver (0,75 millions).

Dans un second temps, la Croix-Rouge a utilisé le reste des dons, soit 7 millions d'euros, pour mettre en place une aide dans la durée. Celle-ci a été divisée en trois axes : la poursuite de l'aide de proximité (1,6 millions), le soutien à des partenaires de terrain (0,7 millions), notamment en aidant des ASBL sinistrées à trouver de nouveaux locaux, et enfin une aide financière directe. Environ 16.000 ménages, soit 50.000 personnes, se sont vu offrir un montant entre 230 et 350 euros, pour un total de 4, 75 millions distribués.

"La cellule inondation va fermer ses portes les 31 juillet, mais il y aura un passage de relais vers les maisons Croix-Rouge qui continueront à être actives auprès des sinistrés", a précisé Franck Gorchs-Chacou, directeur de la cellule inondations de la Croix-Rouge, précisant que plusieurs maisons de l'organisation étaient désormais implantées durablement à Nessonvaux, Pepinster et Ansival, entre-autres.

"L'important maintenant pour les gens c'est vraiment un besoin de lien social", a expliqué Daniel Charlier, président de la maison Croix-Rouge Olne-Sprimont-Trooz. "La situation matérielle commence à se normaliser, mais on sent ce besoin de parler, de s'exprimer sur leur vécu. Maintenir le lien social permet d'augmenter la résilience et c'est donc cohérent dans l'action de la Croix-Rouge."

"Cela fait des années que les gens voient les travaux, les camions qui vont et viennent, les ponts toujours pas reconstruits? Ça pèse sur le moral, d'où cette envie d'en parler", a conclu Franck Gorchs-Chacou.