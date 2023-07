Asile et migration : la Belgique a reçu 15.339 demandes de protection internationale depuis le début de l'année

En 2022, la Belgique avait reçu 36.871 demandes. Habituellement, de nombreuses demandes sont introduites durant les mois d'été, laissant présager un nombre de demandes plus important sur l'ensemble de l'année 2023. Trois pays représentent plus de la moitié des demandes introduites depuis le début de l'année: Afghanistan (6.156), Syrie (1.454) et Palestine (1.396).