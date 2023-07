Pour pallier l’absence de places, la solution tient souvent du bricolage. “Récemment, j’ai dû m’occuper d’une jeune qui devait être éloignée du cadre familial car elle était victime d’abus sexuel. Or il n’y avait pas de place dans les structures d’hébergement. Elle a d’abord été logée chez son accompagnatrice scolaire durant trois jours. Ensuite, après de nombreux coups de fil, nous avons pu trouver une place dans un service – qui était déjà en surnombre – pour trois jours seulement. Nous avons dû gérer cela dans l’urgence et nous avons trouvé cette solution temporaire à 21 heures, avec les parents qui attendaient dans la pièce d’à côté”, illustre le conseiller. “Ce genre de situation n’est pas sans conséquence pour l’enfant. Car, rappelons-le, ce sont surtout eux qui souffrent de cette situation !”. Il dénonce aussi une surcharge de travail généralisée qui complique le traitement des dossiers. Et qui, aussi, affaiblit les équipes. “Un tiers des collègues sont en burn-out”, estime-t-il.

À lire aussi

guillement J’ai démissionné parce que je ne pouvais plus supporter de laisser des enfants en danger.

Certains d’ailleurs ont décidé de quitter la profession. C’est le cas de cette ancienne conseillère, qui a tenu à manifester en soutien. “J’ai démissionné parce que je ne pouvais plus supporter de laisser des enfants en danger. Moralement, c’est très difficile de recevoir les gens, d’entendre leurs histoires, d’être confrontée à des situations de danger de plus en plus graves et, finalement, de dire : 'On va vous mettre sur une liste d’attente'”, témoigne-t-elle. “À la base pourtant, je voyais ma carrière dans ce secteur comme une véritable mission, un engagement en faveur des enfants”. Deux ans après, elle a raccroché les gants.

Un impact physique

Morgane Gillardin est conseillère directrice adjointe de l’équipe mobile du service d’aide et de protection de la jeunesse (SAJ) et de service de protection judiciaire (SPJ). Elle sillonne Bruxelles et la Wallonie pour venir en aide aux équipes en manque d’effectifs ou particulièrement surchargées. Un service de support donc, qui ne parvient lui-même que difficilement à accomplir sa mission tant les besoins sont grands. “Aujourd’hui, les travailleurs qui devraient normalement avoir une charge de 50-60 dossiers doivent en gérer entre 100 et 120. Cette surcharge ne permet pas le travail d’investigation complexe qui devrait normalement être fourni. Or cette investigation est propre à notre travail puisque, lorsque nous intervenons, c’est qu’une série d’autres choses ont déjà été tentées, en vain”, déplore-t-elle. Comme tous ceux présents devant le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Morgane Gillardin s’inquiète des conséquences pour les enfants.

À lire aussi

guillement Aujourd’hui, les travailleurs qui devraient normalement avoir une charge de 50-60 dossiers doivent en gérer entre 100 et 120.

”Selon le décret en vigueur, nous devons tout faire pour maintenir les jeunes en famille. Mais les services d’accompagnement qui doivent s’en occuper affichent un délai de traitement de minimum six mois, parfois un an. Et quand enfin le service peut intervenir, on nous dit qu’il aurait fallu agir avant. Aujourd’hui je ressens des palpitations car nous avons un bébé qui est né et il a besoin d’un sevrage. Or les équipes qui devraient le prendre en charge sont saturées, il est donc parqué à l’hôpital”, explique-t-elle.

Et la directrice adjointe prolonge la réflexion. “Lorsqu’un commissariat d’Anderlecht a été attaqué il y a quelques jours par des jeunes de 13-14 ans, tout le monde se demandait comment éviter une telle situation. Il faut traiter le problème à la base !”, assure-t-elle, convaincue que les services d’aide et de protection de la jeunesse font partie de la solution. “Or on ne nous donne pas les moyens”.