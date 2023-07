La plupart des infractions en hausse en 2022, la fraude informatique au plus haut

"En matière d'infractions contre la propriété, entre 2021 et 2022, les parquets correctionnels enregistrent, notamment, une augmentation du nombre d'affaires de vol et extorsion (+14 %) et de fraude informatique (+11 %). Concernant les infractions contre les personnes, nous pouvons observer, pour cette même période, une augmentation du nombre d'affaires d'assassinat et meurtre (+13 %) ainsi que de coups et blessures (+12 %)", a résumé le service d'appui du ministère public.

Parmi les contentieux présentant la plus forte augmentation au cours de la dernière décennie, figure en tête la fraude informatique, passée de 20.069 affaires en 2013 à 40.974 en 2022, avec une croissance plus rapide ces trois dernières années. "Ce phénomène peut être mis en lien avec la digitalisation croissante de la société et les moyens accrus mis en œuvre dans les poursuites et recherches de ce type de délits", a commenté le Collège des procureurs généraux.

Les dossiers pour viol et attentat à la pudeur ont à nouveau progressé entre 2021 et 2022, affichant une hausse de 33 % sur dix ans.

Les coups et blessures involontaires sont aussi repartis légèrement à la hausse l'année dernière bien que le nombre de cas est passé de 3.297 à 2.483 en dix ans.

Après une diminution marquée entre 2013 et 2021, le nombre d'affaires de vol et extorsion repart à la hausse à partir de 2021 puisque les parquets correctionnels ont enregistré une augmentation de 14 % entre 2021 et 2022.

On observe une stabilisation du contentieux ordre public et de sécurité tandis que les affaires financières ont rebondi après une chute des infractions liées à l'état de faillite pendant la période COVID. Les dossiers économiques qui avaient plongé de 68 % en 10 ans, ont vu un regain de +5 % entre 2021 et 2022, suivant la tendance observée pour les affaires financières en général .

Le nombre d'affaires auxquelles les parquets ont donné suite (poursuites ou mesures alternatives) a aussi considérablement augmenté, passant de 76.544 en 2013 à 101.554 en 2022 (+32 %), même si une diminution est à noter entre 2021 et 2022 (-35 %).

De leur côté, les parquets de la jeunesse ont enregistré 163.941 nouvelles affaires relatives à la protection de la jeunesse en 2022, ce qui constitue le chiffre de flux d'entrée le plus élevé depuis le début du relevé des statistiques annuelles officielles des parquets de la jeunesse.