L'importation de trophées de chasse bientôt interdite

Ce texte donne un ancrage juridique à la résolution adoptée à l'unanimité le 24 mars 2022 par la Chambre. Chaque année des dizaines de permis d'importations de trophées de chasse d'espèces inscrites à la CITES (convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) sont délivrés en Belgique. Les espèces les plus fréquemment importées sont le lion d'Afrique, suivi de l'éléphant d'Afrique, du léopard, du zèbre de Hartman et de l'hippopotame, énumère la ministre.