Dix ans de règne du roi Philippe: voici le programme des festivités du 21 juillet

Tout d'abord, le défilé militaire aura lieu vendredi entre 16h00 et 18h00. Il passera devant la tribune des représentants du pays et de la famille royale, installée devant le Palais Royal de Bruxelles. Ce sont 1.345 hommes et femmes qui y participeront, issus non seulement de l'armée mais aussi de la société civile. Outre les militaires, avec 59 véhicules de l'armée de terre et 109 vétérans de l'armée, 70 jeunes prendront ainsi place dans ce défilé.