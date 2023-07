Colle, adhésif, trou...: voici les techniques inventives des cambrioleurs pour s’introduire chez vous durant vos vacances

La police met en garde contre l’astuce en recrudescence du cure-dent, de plus en plus utilisée par les cambrioleurs. Les malfrats l’utilisent à fin de repérage, pour vérifier si les habitants sont bien en vacances avant de s’introduire chez eux. Ils placent un cure-dent (ou un fil) dans la porte et s’il est toujours là à leur retour, ils considèrent que personne ne se trouve à l’intérieur.