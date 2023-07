Il y a 10 ans, jour pour jour, j’ai prêté serment en tant que 7e Roi des Belges, succédant ainsi à mon père, le Roi Albert II, à qui je veux aujourd’hui rendre hommage.

Vous nous avez réservé à la Reine et à moi un accueil chaleureux. Ce 21 juillet 2013 reste à jamais gravé dans nos mémoires. Il constitue aujourd’hui encore une source inépuisable de motivation et d’inspiration pour nous deux.

La Reine a toujours été à mes côtés, en toutes circonstances. Son attention pour chaque personne qu’elle rencontre et son engagement constant ne cessent de m’émerveiller chaque jour.

Mesdames et Messieurs,

La décennie écoulée a été riche en évènements, heureux et tristes. L’Histoire se souviendra d’une succession de crises, dont certaines sans précédent : les attentats du 22 mars, la pandémie, les sécheresses et inondations, la guerre en Ukraine ou encore la crise énergétique. Ces crises, nous les avons surmontées ensemble, au mieux de nos capacités et avec des résultats tangibles.

Durant toutes ces années, j’ai été frappé par un grand sens de la solidarité qui vit dans notre pays – et par une série de qualités humaines qui y sont liées : la générosité, le souci de celui ou celle qui est en difficulté, l’ouverture à d’autres points de vue, le sens du compromis. À cela on peut ajouter la spontanéité et le pragmatisme. Sans oublier notre humour. Ce caractère profondément humain des Belges est une constante perceptible au Nord comme au Sud du pays. Nous en avons été témoins à travers nos multiples rencontres et visites.

Il va de soi que chacun exprime ce caractère à travers sa langue, sa culture, ses convictions. Mais le fond est le même. C’est ce qui a contribué à façonner notre identité, le socle sur lequel s’est construite notre riche vie en société avec tant d’associations créatives et un bénévolat dynamique.

Notre culture de la solidarité et de la concertation nous a permis de développer un système de sécurité sociale dont nous pouvons être fiers. Nous avons réussi à ce que des communautés de culture différente cohabitent au sein de notre État Fédéral.

Je suis convaincu qu’en faisant vivre davantage notre diversité, en construisant plus de ponts entre nos institutions, en apprenant les uns des autres de nos points forts, nous pouvons développer davantage de créativité et d’innovation que n’importe où ailleurs.

Cela nous permettra d’affronter les défis que sont le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la transition énergétique, l’utilisation adéquate de l’intelligence artificielle, la justice sociale, l’accueil juste de migrants, le vieillissement de la population ou encore la perte de confiance dans nos institutions et la démocratie. Une liste longue, qui témoigne du changement systémique auquel nous sommes actuellement confrontés.

Nous devons, pour ce faire, chérir notre modèle de société et les qualités humaines qui le caractérisent. Bien plus, nous devons déployer ce modèle et ses qualités dans le cadre de notre engagement en Europe et dans le monde. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme acquis une fois pour toutes. Il faut les entretenir et les renforcer pour pouvoir aborder notre avenir avec confiance.

Mesdames et Messieurs,

Cet été, nous commémorons un autre anniversaire : les 30 ans du décès du Roi Baudouin. Ceux qui l’ont connu se souviendront de son sourire, de son regard et de sa poignée de main confiante.

Je sais le bien considérable qu’a réalisé un tel homme autour de lui, par sa foi en l’humain, par son profond souci de chacun et du pays. Il a été et reste un exemple pour beaucoup, chez nous comme au-delà de nos frontières.

Dans sept ans, la Belgique célèbrera son bicentenaire. Ce sera un jalon important dans son histoire.

Bientôt une nouvelle génération entrera dans la vie active. Vous, la génération 2030, avec votre sensibilité, votre esprit critique et vos talents. Ensemble, préparons dès maintenant l’avenir. Avec tout ce qui fait la force de la Belgique !