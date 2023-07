Le traditionnel cortège s’est élancé à 16h sur la place des Palais. La famille royale est évidemment de la partie, comme plusieurs personnalités politiques, dont le premier ministre Alexander De Croo.

La princesse Elisabeth et le prince Gabriel (pour la première fois cette année) sont présents dans la parade. Les deux autres enfants de la reine Mathilde et du roi Philippe se trouvent en tribune. La princesse Delphine est également présente, dans une tenue remarquée, ainsi que le prince Laurent qui a assisté au Te Deum à Louvain ce matin.

Le défilé militaire et civil rassemble la composante terre, air, marine et enfin, médicale de l’armée. La Croix-Rouge, la Protection civile, la police, les douanes et les pompiers défilent également.

Retrouvez les images du défilé du 21 juillet 2023 à Bruxelles ci-dessous :