Huguette, reine des fans de la royauté, ne manquerait le 21 Juillet pour rien au monde: “J’ai ma famille, et j’ai ma famille royale”

Quel cadeau pour les 10 ans ?

C’est que la date est chaque année marquée d’une pierre noir-jaune-rouge sur son calendrier. Et ce depuis toute petite. “Ma marraine travaillait au château de Beloeil. On parlait des princesses. Mes parents étaient royalistes. Maman achetait Point de Vue toutes les semaines”. La première rencontre remonte à 1964, à un jet de pierre de la maison de Ganshoren où la native de Wasmuel s’est installée après son mariage en 58. “C’était le baptême du Bourdon de la Paix à la Basilique de Koekelberg. Le roi Baudouin et la reine Fabiola en étaient les parrain et marraine. Je suis allée à la sortie avec deux bouquets de fleurs, accompagnée de mes enfants de 3 et 4 ans”. Cette sortie royale est la première d’une série toujours en cours.

Huguette Huart avec Mathilde en 2014, lors d'une visite dans le cadre d'une action de l'ONU en faveur des enfants. ©BELGA

guillement Je ne me dérange pas pour le Roi seul. Moi, c'est la Reine, hein! Le couple, je le croise 2 ou 3 fois par an. Elle parle un peu plus que lui. On se dit que nous sommes heureuses de nous revoir.

Les 10 ans de règne du roi Philippe, Huguette les saluera donc comme il se doit. “En plus d’une carte de félicitations adressée également à la Reine, j’ai déjà envoyé mon cadeau : un livre sur la peinture de Bruegel. Le Roi peint lui-même. Il a fait le portrait du Roi Baudouin et de sa fille Élisabeth”. Que pense-t-elle de la personnalité du jubilaire ? “Nous avons un bon roi. Il parle peu, mais se montre à l’écoute. C’est son caractère. Ses nombreuses missions économiques comme prince ont beaucoup apporté au pays et l’ont bien préparé”. Quant à la Reine, la passionnée la décrit comme “une grande professionnelle et un soutien solide pour le roi lorsqu’ils sortent à deux. S’il visite un laboratoire, discute avec des ingénieurs, alors c’est autre chose. Mais quand ils sont à deux, elle est son réconfort”. Les deux dames échangent-elles ? “Je ne me dérange pas pour le Roi seul. Moi, c’est la Reine, hein ! Le couple, je le croise 2 ou 3 fois par an. Elle parle un peu plus que lui. On se dit que nous sommes heureuses de nous revoir”.

”Ah, c’est Madame qu’on connaît”

Au fil des coupages de cordons, le visage d’Huguette est en effet devenu familier aux membres de la famille royale. “La Reine Mathilde me reconnaît depuis le jour des fiançailles. J’étais aux portes du Palais de Laeken. Quand le couple a franchi la grille, Philippe m’a reconnu. 'Ah, c’est Madame qu’on connaît', il a dit. Je n’oublierai jamais le sourire qu’elle m’a offert ce jour-là, cette façon dont elle vous regarde”. Le premier roi des Belges que la Bruxelloise a croisé, c’est Léopold III. “Je l’ai vu une fois à Laeken, sans compter le salut à sa dépouille”. Ensuite arrivent Baudouin et Fabiola. “Je suis allée une fois ou deux avec mon mari au concert qu’ils donnaient au Palais. Ils étaient discrets”. Le rythme des visites augmente avec Albert et Paola. “On connaît Albert, jovial et tout. Philippe a continué sur ce rythme”.

Huguette Huart dépose une gerbe de fleurs à Laeken lors du décès de la Reine Fabiola. ©BELGA

guillement Je ne suis pas une grande fan de l'Angleterre. Mais si Camilla accompagne Charles à Bruxelles, elle recevra un bouquet de fleurs.

Mais la passion de l’octogénaire ne se limite pas à la maison de Belgique. “J’aime beaucoup la famille de Luxembourg. J’ai toujours aimé Joséphine-Charlotte, la maman de l’actuel Grand-Duc Henri. Lui, je l’ai rencontré il y a une dizaine d’années sur la Grand-Place, avec Maria Teresa”. Dans son cœur aussi, Rania de Jordanie : “J’ai une photo où elle m’embrasse”. Par contre, les frasques de la maison Windsor trouvent moins grâce à ses yeux. “Je ne suis pas une grande fan de l’Angleterre. Même si j’ai apprécié Élisabeth II : être à la tête de tant de pays, supporter tous ces déboires. Mais j’ai été si triste quand Diana est partie. Je n’ai pas apprécié que la Reine ne se montre que 3 jours après son décès”. Pas de rancune cependant : “Bien sûr, si Camilla accompagne Charles à Bruxelles, elle recevra un bouquet de fleurs”, promet notre suiveuse.

Comme les têtes couronnées qu’elle vénère, Huguette doit maintenant apprêter sa tenue pour le grand jour. “Un chapeau fuchsia, cette année”. Elle espère avoir récupéré pour pouvoir pleinement vivre sa passion. “Oui. J’ai ma famille, et j’ai ma famille royale”.

Plus de 7.000 photos

Huguette collectionne les photos de ses rencontres avec la famille de Belgique. ©Olivier Pirard

Pour se remémorer grandes dates et petites anecdotes, Huguette Huart collectionne les photos. Ses trésors, elle les archive dans une immense série de plus de 30 albums. “J’ai plus de 7.000 photos : les albums remplissent toute une armoire”. Ce ne sont pas des coupures de presse, mais bel et bien des tirages achetés auprès des agences de presse. “Je ne sais pas en même temps offrir un bouquet et prendre des photos”, acquiesce la sympathique collectionneuse. “Je connais aussi un photographe qui me propose ses clichés”.

Autres objets chéris : une série de dés à coudre “avec le visage des souverains ou des princes et princesses”, ainsi qu’une “petite tasse avec les visages de Paola et Albert”. Et puis comme beaucoup de Belges, les inévitables boîtes à biscuits. “La nouvelle boîte sort en principe chaque année au mois de juillet”, confie la connaisseuse. “J’en ai une vingtaine, principalement avec le Roi, la Reine et les Enfants. Mais aussi celle du Roi Albert, tout jeune avec les cheveux crollés”.

”Laissons Élisabeth profiter de sa jeunesse”

Huguette Huart a salué la princesse Élisabeth au Te Deum du 21 juillet 2014. ©BELGA

Que pense Huguette de notre future reine Élisabeth ? “Aaaaaah, Élisabeth. Moi, je ne demande qu’une chose, c’est que notre roi fasse encore 10 ans. Il n’a que 63 ans. On prépare sa fille, mais qu’elle rêve encore son rêve de jeune fille : ne la poussons pas, laissons-la respirer”.

Une préférence quant à l’origine d’un futur conjoint ? “Je ne mise pas nécessairement sur le fils d’un roi. Et je n’ai aucune préférence quant à un autre pays. S’attendait-on à voir le roi Baudouin avec une Espagnole ? Le futur décidera”. Elle insiste : “Elle doit choisir selon son cœur”.