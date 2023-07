En vingt ans, le nombre de moins de 18 ans a grimpé de 35% à Bruxelles

Par comparaison, en deux décennies, la population des moins de 18 ans est restée assez stable en Wallonie, passant de 742 400 à près de 746 000 mineurs, soit un surplus de 3 445 jeunes (+0,46 %)

En revanche, le nombre de jeunes Flamands s’est écroulé au cours des mêmes années, tombant de 1,2 million en 2000 à 894 000 en 2022, soit une baisse de 27 %.

Le nord du pays grisonne davantage

Ces chiffres collationnés par l’Institut bruxellois de statistiques et d’analyse permettent de se faire une idée de la part relative de la population des 0-17 ans dans chaque Région du pays. Au premier janvier 2023, les jeunes représentent ainsi 22 % des citoyens bruxellois (contre 21 % en 2000), soit à peu près la même proportion qu’en Wallonie (20 %, contre 22 % en 2000). Dans le nord du pays, qui grisonne davantage, les moins de 18 ans ne représentent désormais plus que 13 % des Flamands, alors qu’ils étaient encore 20 % en 2000.

À lire aussi

Des données objectives sur lesquelles le Comité de concertation intrasectorielle bruxellois (CCIS) s’est appuyé pour rédiger l’avis qu’il doit remettre chaque année à la ministre en charge de l’Aide à la jeunesse sur les besoins de l’arrondissement judiciaire en matière de prévention, d’aide et de protection des bébés, des enfants et des adolescents.

Sous les radars

Si la Région de Bruxelles-capitale concentre proportionnellement le plus grand nombre de jeunes, elle se compose aussi d’une population qui présente clairement des indicateurs de fragilité importante, tant au niveau social que psychologique, pointe le CCIS, un organe notamment composé de représentants du SAJ (Service d’aide à la jeunesse) et du SPJ (Service de protection judiciaire) ainsi que de juges de la jeunesse.

À lire aussi

Plus que dans les autres régions du pays, les jeunes y vivent dans des conditions sociales difficiles, y compris des enfants sans papiers ou mineurs non accompagnés qui passent sous les radars. Le besoin d’aide est donc encore plus nécessaire à Bruxelles qu’ailleurs et les situations à prendre en charge plus complexes, ce qui nécessite plus d’investissements en temps et en moyens humains.

Parmi les jeunes francophones pris en charge par l’Aide à la jeunesse, 25,6 % sont domiciliés à Bruxelles. Soit plus de 5000 enfants en difficulté et en danger pris en charge par le SAJ (2 528) ou le tribunal de la jeunesse (2 624).

Les mandants s’accordent pour dire que l’aide proposée aux adolescents est insuffisante, que ce soit dans les services résidentiels ou ambulatoires. Les listes d’attente dans les services d’accompagnement et l’insuffisance des structures spécifiques pour les ados ne permettent pas d’offrir de réponse adéquate, en particulier pour les filles.

À lire aussi

Les espoirs des 15-30 ans pour l’avenir de Bruxelles

Projet. Bruxelles rajeunit d’année en année. Les moins de 30 ans y représentent 40 % de la population. Dans le cadre de la candidature de Bruxelles comme Capitale européenne de la culture en 2030, Brussels2030 est devenu un projet de co-création qui inclut, dès 2023, la participation de la jeunesse bruxelloise. L'objectif est qu'il soit d'abord porté par les habitants et pas principalement par les institutions culturelles et politiques.

Plateforme. Pour que les jeunes puissent s’exprimer, une plateforme a été créée. Sur https://brussels2030.citizenlab.co/fr-BE/, tous les jeunes Bruxellois âgés de 15 à 30 ans et toutes les organisations de jeunesse (associations, centres, écoles, académies, centres sportifs, collectifs) travaillant directement avec eux sont invités à faire entendre leur voix sur l’avenir de leur ville pour 2030. Ils peuvent y consigner leurs craintes, leurs espoirs et leurs attentes.