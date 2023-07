Météo: voici ce qui nous attend en Belgique pour la suite de l’été, mais aussi l’automne

Il faudrait donc un mois d’août assez frais pour faire baisser cette moyenne, mais cela ne semble pas être le cas, si on en croit les modèles saisonniers. “À l’échelle du trimestre août-septembre-octobre, les températures prévues en France devraient rester supérieures aux moyennes de saison (basées sur les 30 dernières années) avec un écart proche des +1° à +1,5 °C au total. Cette tendance chaude caractérise notre été et devrait se prolonger en automne, évolution qui est vue de façon assez unanime par les modèles numériques saisonniers. Dans ce contexte, des vagues de chaleur restent probables mais les orages auront tendance à limiter leur durée. Quant aux précipitations, elles devraient encore rester déficitaires sur le nord de la France à l’échelle de ces trois mois, mais excédentaires au sud, notamment pour l’automne”, apprend-on via le site spécialisé lachainemeteo.com.

De quoi déjà parler d’un été indien ? Tout cela demande confirmation, mais les modèles prédisent actuellement un beau mois de septembre. “Notre dernière actualisation envisage un mois de septembre estival, possiblement plus sec et plus stable qu’en août, avec la persistance de conditions anticycloniques prédominantes sur l’Europe du Nord. Dans ce contexte, le temps serait majoritairement ensoleillé avec un déficit pluviométrique assez généralisé. La sécheresse de surface risque donc de s’accentuer sur la moitié nord et pourrait s’étendre vers le sud. Les températures seraient alors supérieures aux moyennes de saison, de l’ordre de +1 °C à +2 °C”, apprend-on encore.

En revanche, le mois d’octobre pourrait être plus arrosé, surtout sur le sud de l’Europe. Mais l’échéance est encore lointaine et devra encore se vérifier.