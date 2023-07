"Une chose a fortement changé ces dernières années dans notre métier d'ambulancier et c'est très regrettable"

Direction la salle de détente au deuxième étage du vaste bâtiment. Dans les divans, une dizaine de personnes en uniforme discutent entre elles, dans la bonne humeur et la rigolade. C'est d'ailleurs sur un ton plaisantin qu'on répond à notre interrogation de savoir qui nous allons suivre. "Les ambulanciers, ce sont les hommes en pantalon jaune", nous indique-t-on. On nous explique alors que tous les hommes présents ici sont pompiers-ambulanciers. Maxime, Steve et Gilles sont les trois agents en charge de l'ambulance, tous les autres sont en garde pompier. Une longue journée de 24 heures les attend. "Heureusement, après on a 72 heures de récup', avant de reprendre une garde de 24 heures", nous confie Maxime.

Les pompiers-ambulanciers répondent à l'appel en début de service. ©MICHEL TONNEAU

7h50. On nous invite à descendre au rez-de-chaussée. C'est l'heure de l'appel. Une première étape importante puisque l'adjudant-chef prend les présences et rappelle à chaque homme sa fonction du jour. Ce lundi, c'est l'occasion de présenter également une nouvelle recrue et de faire le point sur les tâches à réaliser durant les pauses de la journée. Car comme nous allons le voir, les ambulanciers (mais c'est encore plus le cas pour les hommes du feu) sont loin d'être toujours en mission.

Une longue attente mais diverses tâches et activités

Après l'appel, la journée débute vraiment pour notre équipe d'ambulanciers. Une première tâche systématique à réaliser d'emblée: faire l'inventaire de l'ambulance et s'assurer qu'elle soit bien propre. "On m'a appris à rendre le véhicule nickel, comme si on allait chercher un membre de ma propre famille", témoigne un agent. Quant à l'inventaire, Maxime insiste sur son importance: "Le peloton précédent nous a informés des problèmes éventuels ou du manque de matériel. On vérifie si tout est bien fonctionnel et opérationnel. Immobilisateur de tête, speed-Block, bouteille d'oxygène, pied de biche, bouée, dix compresses... On a une feuille avec tous les éléments à contrôler pour ne rien oublier. Car s'il manque quelque chose, on peut être pénalisé lors de l'intervention".

Maxime dresse l'inventaire de l'ambulance. Il ne faut rien oublier. ©MICHEL TONNEAU

Vient alors une très longue attente. Celle du premier appel de la centrale 112 pour envoyer l'ambulance sur une urgence. "Ne vous inquiétez pas, en moyenne on sort environ 20 fois sur une garde de 24 heures", nous indique-t-on. "Du côté des pompiers, ce sera peut-être cinq interventions. Une garde ambulancier est donc beaucoup plus éprouvante." Maxime nous explique d'ailleurs que, depuis quelques mois, la hiérarchie a décidé de prévoir un troisième homme sur l'ambulance. "Avant nous n'étions que deux et n'avions aucun répit. Cela m'arrivait de manger mon repas de midi à 16 heures. Au moins, avec ce système à trois, un de nous est placé quatre heures comme renfort pompier et peut récupérer pendant que les deux autres travaillent sur l'ambulance. Après quatre heures, on inverse et c'est à un autre ambulancier de prendre la pause. Il reste encore en renfort pompier bien sûr, mais vu que les hommes du feu ont moins de sortie, on peut généralement se reposer, prendre une douche à son aise, etc."

Ne recevant toujours aucune alerte, Maxime décide de nous accompagner pour nous présenter les lieux de la caserne et les activités possibles durant ces longues pauses. "Une fois que le matériel est contrôlé et vérifié, vers 10 heures, on fait une pause en haut dans la salle de détente et on prend une soupe. Ensuite, on peut faire du sport: soit individuel (l'institution dispose de deux salles de sport axées sur le cardio ou le renforcement musculaire), soit collectif." On se dirige d'ailleurs vers une salle omnisport dans laquelle des équipes de pompiers jouent au mini-foot. "Quand on est en garde ambulancier, on évite ce genre d'activités physiques car cela ne le fait pas d'arriver transpirant sur le lieu de notre intervention", sourit Maxime. A ce moment, retentit justement l'alarme pompier. Un des hommes qui gère le véhicule échelle est appelé pour un objet menaçant de tomber. "Fallait que ça tombe sur moi", déclare l'agent, qui laisse ses partenaires et part remplir sa mission en courant.

Dans l'attente des interventions, les pompiers-ambulanciers peuvent faire du sport collectif dans la caserne. ©MICHEL TONNEAU

Une succession de "petites interventions": comment ça se passe?

9h35. Alors que nous poursuivons la visite des lieux avec Maxime, l'alarme ambulance retentit enfin. On se rend au pas de course vers le véhicule d'urgence dans le garage. Trop chargés, nous n'emprunterons pas les fameuses barres de descente vers le rez-de-chaussée. Tandis que Maxime rejoint son équipier Steve qui est déjà au volant de l'ambulance, nous les suivons, avec le photographe, dans une voiture également équipée d'un gyrophare et de sirènes. Le major Emmanuel Belaire, en charge de la communication, est notre guide. Les feux et les sirènes des deux véhicules allumés, nous voilà partis pour dix minutes de trajet à vive allure en plein centre-ville. Ici, le code de la route peut être quelque peu mis de côté: possibilité de doubler à tout instant, de circuler sur la voie opposée si c'est possible, de brûler quelques priorités (en veillant bien sûr à ce que les automobilistes cèdent le passage) et de dépasser les limites de vitesse. "Attention, on ne risque aucune amende lorsqu'on part sur une urgence et lors du transfert à l'hôpital. A ce moment-là, on peut enclencher nos feux et sirènes. Mais lors du retour de l'intervention, il va de soi que l'on coupe tout et que l'on redevient un véhicule classique, qui doit respecter les règles. Sans quoi, alors on devra aussi payer une amende...", explique M. Belaire.

Lorsque nous arrivons sur le lieu d'intervention, un homme se tient difficilement à l'entrée de sa maison. "L'homme a appelé le 112 parce qu'il avait la tête qui tournait, avait des vertiges et se sentait nauséeux", nous explique Steve. Maxime et lui amènent l'individu à l'intérieur de l'ambulance et prennent ses paramètres. Il s'agit de vérifier la tension et le rythme cardiaque. C'est l'occasion également de demander s'il a des allergies, s'il prend certains types de médicaments et si il a éventuellement un dossier ouvert dans un hôpital. Car après cette prise de paramètres, et "quand on sait que le patient est dans un état stable", précise Maxime, on peut alors effectuer le transfert à l'hôpital.

Première intervention du jour: Steve aide le patient qui souffre de vertige à monter dans l'ambulance. ©MICHEL TONNEAU

Chaque patient, même si son cas est bénin, est emmené à l'hôpital. "Sauf s'il refuse et signe une décharge", nous détaille Steve. "Mais sinon nous ne prenons aucun risque... Car si ça tournait mal ensuite, ce serait pour notre pomme. Et des plaintes ont déjà été déposées." Quant au choix de l'hôpital, il ne se fait pas au hasard. "La centrale 112 fait le calcul de distance par rapport au lieu d'intervention et on se dirige toujours vers l'établissement le plus proche. Dans le cas où on serait à distance égale de plusieurs établissements, le choix peut aussi se faire en fonction de l'endroit où se trouve le dossier du patient." Dans notre cas, notre homme souffrant de vertige est emmené à la Citadelle, à cinq minutes à peine de sa maison.

A l'hôpital, le rôle des ambulanciers ne consistent pas à simplement déposer le patient à l'entrée. En chaise roulante, notre individu, poussé par Steve et Maxime, est conduit du sas d'entrée des ambulances vers un service d'accueil. Là, face à un infirmier, les ambulanciers réexpliquent les raisons de leur venue et donnent les paramètres qu'ils ont pris sur le patient. Un dossier médical est aussi complété. "Durant le trajet en ambulance, le patient étant stable, j'ai déjà prémâché le travail d'encodage via une tablette", explique Maxime. "Cela permet de ne pas passer trop de temps là-dessus après les interventions."

Les ambulanciers amènent un patient à l'hôpital de la Citadelle, aux urgences. ©MICHEL TONNEAU

Après cette première intervention qui a tardé à arriver, les suivantes vont s'enchaîner jusqu'en début d'après-midi. Nous assistons encore à trois d'entre elles. Tout d'abord le transfert d'une dame d'un hôpital psychiatrique vers la Citadelle. "Il s'agit d'une dame qui était en sevrage, qui est sortie le dimanche de l'institution psychiatrique et qui a à nouveau consommé de la cocaïne. Elle a de gros soucis respiratoires et d'après son médecin, elle présente des signes de carbonarcose, c'est-à-dire qu'elle a trop dioxyde de carbone dans le sang. Cela entraîne des somnolences et il faut être très vigilant. En plus, pour ce genre de personne, la quantité d'oxygène qu'on leur donne peut-être fatale".

Steve et Maxime transportent une autre patiente. Direction l'hôpital. ©MICHEL TONNEAU

Les deux dernières interventions auxquelles nous assistons sont fort similaires: il s'agit de prendre en charge deux personnes âgées résidant en maison de repos pour les transporter en clinique, respectivement aux Bruyères et au Montlégia. Le premier patient est une dame qui souffre de la maladie de Crohn et ressent des douleurs au niveau abdominal. Quant au second, il a des spasmes suite à une infection urinaire chronique. "On m'a montré une photo d'un caillot de sang dans sa sonde urinaire", indique Maxime à l'infirmière qui le reçoit à l'hôpital.

Pour la troisième intervention, Gilles a pris le relais de Steve et accompagne Maxime en mission. ©MICHEL TONNEAU

Une importante problématique

"Si je préfère le poste de pompier ou d'ambulancier? Le choix est vite fait: pompier!" Ce constat, tous les pompiers-ambulanciers que nous avons croisés durant nos quelques heures d'observation l'ont dressé. La raison est simple: le nombre d'interventions en ambulance pour des cas bénins est usant. "C'est une chose qui a fortement changé ces dernières années et c'est très regrettable", nous confie ainsi Maxime. "Trois quarts des appels sont des appels pour rien, qui ne nécessitent pas une ambulance. Maintenant, on est appelé parce qu'on a mal à une dent ou pour une coupure au doigt. On ne se sent dès lors pas valorisé." Steve ajoute de son côté: "Beaucoup de gens pensent qu'en appelant une ambulance, ils passeront plus vite aux urgences de l'hôpital. Mais c'est faux. Tout dépendra en réalité de la gravité."

Maxime pointe également un autre problème: "La population se croit aussi un peu tout permis. Et on constate qu'il y a un plus grand nombre de plaintes à l'encontre des ambulanciers. On doit se justifier pour tout." Preuve de ce malaise, les ambulanciers vont jusqu'à retirer leur nom figurant sur leur uniforme, alors qu'ils le gardent lorsqu'ils sont en garde pompier. "Vous savez, avec les réseaux sociaux, tout va très vite..."

Maxime nous décrit les côtés positifs mais également les problèmes des gardes d'ambulancier. ©MICHEL TONNEAU

M. Belaire pousse lui la critique un peu plus loin. "Dans tous les cas que vous avez observés aujourd'hui, ils auraient pu faire appel à une ambulance privée, pas à notre service d'urgence. Le problème, c'est qu'une ambulance privée coûte plus cher. Ici, avec la nôtre, suite à la réforme de la ministre De Block, vous ne payez plus que 60 euros. On devient ce que j'appelle un taxi social. De la sorte, on engorge aussi les urgences des hôpitaux, et tout devient impayable."

Et cette problématique peut avoir de graves conséquences parfois. "Il faut être conscient que pendant qu'on s'occupe d'un patient qui a un petit bobo, l'ambulance n'est plus disponible pour un ouvrier qui se blesse gravement à l'usine avec une hémorragie massive, ou pour toute personne victime de pathologie cardiaque ou de traumas sévères", note le major responsable de la communication.

Des interventions parfois bouleversantes

Si les petites interventions représentent plus de 80% de leur travail, nos ambulanciers du jour ont cependant durant leur carrière parfois dû faire face à des moments bouleversants. "Mes pires interventions? Certainement cet enfant décédé après avoir été accroché par un bus à Alleur", confie Steve. "Mais j'ai déjà eu aussi des jambes arrachées par un camion poubelle, des gros accidents de circulation, des pendus, des accouchements qui ne se passent pas bien du tout. Je dois dire qu'à part des attentats, j'ai déjà tout vu".

Steve attend l'appel de la centrale 112 qui doit lui indiquer la prochaine intervention. ©MICHEL TONNEAU

De son côté, Maxime se souvient aussi d'une intervention qui l'a marqué: "Il y a environ dix ans, j'ai été appelé pour deux enfants en bas âge électrocutés. Ils étaient décédés et l'affaire avait été jusqu'au tribunal. Je n'avais pas encore d'enfants à ce moment-là et heureusement." Comme pompier, Maxime a eu davantage de missions difficiles mais il note un changement dans son comportement: "Je me protège plus qu'à mes débuts. Avant j'avais envie de voir absolument. A présent, si ma présence sur le lieu d'intervention n'est plus jugée utile, j'évite d'aller observer. Ça ne sert à rien de se charger émotionnellement. Mais attention, dans le cas où il faut intervenir, évidemment je serai le premier sur le lieu de l'accident."