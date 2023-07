Décès d’un membre du personnel par overdose au festival Tomorrowland : "Des contrôles ont aussi lieu dans les backstages"

Le parquet anversois a saisi un juge d’instruction qui a commandé une autopsie et une analyse toxicologique afin d’éclaircir davantage les circonstances de la mort. Le célèbre festival de musique a annoncé aux alentours 03h00 la "douloureuse perte d’un de ses collaborateurs”. Les services de secours n’ont pas pu sauver la vie du jeune homme”, a déclaré la porte-parole de Tomorrowland, Debby Wilmsen.

"Avant tout, nous compatissons avec la famille et les amis. Nous leur adressons nos condoléances. Nous avons directement prévenu la famille et une équipe de soutien psychologique était sur place. Elle sera également présente le week-end prochain (lors du second weekend du festival, NdlR)”, explique-t-elle. “Ce genre de drame ne peut jamais arriver mais malheureusement, nous ne pouvons pas contrôler tout le monde. Le fait de consommer de la drogue est un choix personnel. Nous avons intensifié les contrôles, en collaboration avec la police, y compris en amont du festival et dans les backstages, et nous continuerons à le faire à l’avenir.”

Quatre décès depuis 2018 à Tomorrowland

Il s’agit du quatrième décès enregistré à Tomorrowland depuis 2018. Cette année-là, deux festivalières ont perdu la vie. Une Tchèque de 33 ans a été retrouvée inanimée dans sa tente avant d’être emmenée aux urgences où elle décédera cinq jours plus tard et quelques jours plus tard, c’est une Indienne de 26 ans qui perdait la vie.

Les deux festivalières avaient consommé beaucoup trop d’eau en plus de pilules d’ecstasy. Or, la prise d’ecstasy entraîne la libération de la vasopressine, une hormone à l’effet antidiurétique. La vasopressine et cette surconsommation d’eau ont ensemble mené à une intoxication par l’eau, ont établi les experts. Enfin, lors de l’édition suivante, un jeune Indien de 27 ans a perdu la vie après avoir consommé des drogues.

Malgré les mesures prises pour éviter pareils drames, allant des contrôles préventifs aux laboratoires d’analyse en passant par la sécurité renforcée, la consommation de drogue reste le lot de nombreux festivals. “Ce n’est pas intrinsèquement lié à notre festival mais bien à la société en général, comme objectivé dans un rapport de Sciensano”, poursuit Debby Wilmsen.

3000 soins médicaux prodigués ce weekend

Chaque année, le festival attire 400.000 personnes lors des deux weekends. En moyenne, environ 500 consommateurs sont attrapés avec de la drogue pour une dizaine de dealers. Le weekend dernier, environ 3.000 soins médicaux ont été administrés et 46 festivaliers ont dû être emmenés à l’hôpital.