Les centres de contrôle technique wallons garderont leur monopole

L’automobiliste qui devra se mettre aux normes pour un problème de pneu, de phare ou d’essuie-glace - un souci qui ne met pas en danger les autres utilisateurs - ne sera bientôt plus obligé de retourner dans un des 43 centres de contrôle technique. À la place, il pourra se rendre dans un garage, un réparateur de vitres ou chez un marchand de pneus qui aura reçu l’agrément de la Région flamande. Une bonne partie des automobilistes flamands auront poussé un ouf de soulagement en entendant cette annonce, las des files à rallonge et des tracasseries administratives qui alourdissent ces passages obligatoires.

Conforme aux règles UE ?

La reprise des visites sans rendez-vous n'a pas permis d'améliorer la situation. La ministre de la Mobilité Lydia Peeters (Open VLD) entendait rendre le système plus fluide. Puisque la concertation avec le secteur n'a pas abouti, elle a rédigé elle-même le plan adopté la semaine dernière. Le sud du pays n'entend pas embrayer. "Chez nous, le contrôle technique s'effectue sur rendez-vous et les délais pour en obtenir un oscillent entre 5 et 15 jours. Une liste d'attente dynamique permet également d'obtenir un rendez-vous plus rapidement. Nous sommes donc loin de la situation que connaît la Flandre avec des files interminables", indique le cabinet de la ministre en charge de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR). Elle précise que la collaboration avec les différents centres se passe mieux qu'au nord du pays, ce qui permet de régler rapidement les éventuels pépins.

Le cabinet De Bue va un cran plus loin dans la réflexion. Et si la réforme flamande ne respectait pas le cadre européen ? En effet, le système est harmonisé entre les différents pays de l'Union. Or "les inspecteurs qui effectuent les vérifications lors du contrôle technique des véhicules doivent être libres de tout conflit d'intérêts et faire preuve d'impartialité et d'objectivité. La délégation d'une partie des activités de contrôle technique à des garages, qui ont des activités de réparation, peut soulever des questions et inquiétudes au niveau de l'impartialité dès qu'une activité commerciale est liée à l'établissement ou effectuée en parallèle". Le cabinet De Bue cite l'exemple de la France qui, après avoir octroyé aux garages agréés le contrôle des véhicules, a dû se résoudre à mettre en place des structures spécialisées pour prévenir les dérives.

Le cabinet souligne aussi le risque de l’augmentation des tarifs liée à la mise en conformité des établissements agréés - cela avait été le cas aux Pays-Bas. La ministre wallonne pointe enfin le risque que les certificats flamands ne soient plus reconnus en Wallonie ou dans d’autres pays européens. Même s’il y a fort à parier que la Flandre s’en est assurée avant d’adopter sa réforme.