Qui est vraiment Erika Vlieghe, l’infectiologue présumée ascétique et visage de la pandémie de coronavirus?

« D’où cela me vient-il ? Je l’ignore », s'interroge-t-elle, songeuse. J’aime voyager. Comme dans la famille de mon père, j’ai toujours eu l’envie de bouger, de découvrir le monde. Et lorsque j’ai su que je voulais faire la médecine dès l’âge de 15 ans, je cherchais quelque chose qui comporte une dimension sociale. C’était très important pour moi ». Après ses études à la KULeuven, Erika Vlieghe embarque immédiatement pour l’Ouganda, en Afrique de l’Est, où elle rejoint un hôpital de mission en pleine savane. Le climat est aride, la population semi-nomade, elle pratique la médecine tropicale, son « drive ». C’est l’amour, un an et demi plus tard, qui la fait quitter le continent africain pour rejoindre Oxford, en Angleterre, où travaille celui qui deviendra le père de ses deux fils. Tandis que le monde tente alors d’éradiquer l’épidémie de sida (VIH), elle intègre une clinique de maladies sexuelles à Londres. Une expérience de taille et de plus pour elle avant de retrouver ses terres louvanistes, puis anversoises où elle choisit de parfaire sa formation en médecine tropicale.

"J’aime prendre des risques, m’emparer de tâches difficiles. C’est plus fort que moi"

Aujourd’hui, Erika Vlieghe dirige le département des maladies tropicales de l’hôpital universitaire d’Anvers, enseigne à l’Université d’Anvers et à l’Institut de médecine tropicale. Son nom, les Belges le découvrent pour la fois en 2014 lorsqu’elle est propulsée coordinatrice nationale pour Ebola. « A l’époque, j’avais reçu un entraînement aux médias, j’avais l’expérience de quelques conférences de presse et d’interviews dans les deux langues, mais c’était peanuts en comparaison avec ce que j’ai connu par après durant la crise du coronavirus », relève-t-elle.

Elle se souvient comme si c’était hier de ce coup de téléphone d’avril 2020 tout droit venu de la Première ministre de l’époque Sophie Wilmès. « Premier Wilmès m’a d’abord demandé si je voulais faire partie du Gees, puis si je voulais le présider. Je lui ai demandé un temps de réflexion et elle m’a immédiatement fait comprendre que je devais me décider rapidement. C’était une grande tâche, je savais que je serais très exposée médiatiquement. Mais ce qui me tracassait d’abord, c’était de savoir si j’étais capable d’assumer une telle fonction. Peut-être la question ultime de toutes les femmes… (sourire). J’ai consulté mon compagnon, mon chef et quelques collègues, puis j’ai rappelé Sophie Wilmès dans l’heure pour lui faire part de ma décision. On ne fait pas attendre la Première ministre ! Cela aussi, c’est moi : j’aime prendre des risques, m’emparer de tâches difficiles. C’est plus fort que moi ».

Une infectiologue présumée ascétique

Très vite, dans la crise, l’intéressée est perçue par la population belge comme une infectiologue rigoriste, presque ascétique, peu encline à « déconfiner » (un terme désormais entré dans le langage courant). "Dans ma vie, dans l’éducation de mes fils, je suis plutôt cool, confie-t-elle. Mais lorsque l’on parle médecine et pandémie, c’est autre chose : il n’y a pas 50 nuances de gris possibles. 'What you see is what you get'. Avec mes patients, c’est pareil : je dis les choses telles qu’elles sont, to the point, sans fanfreluche".

Au gré des rapports épidémiologiques et des Conseils nationaux de sécurité (CNS), le Docteur Vlieghe pratique les politiques, les journalistes et la critique, aussi, venue de certains homologues scientifiques. Ainsi, en septembre 2020, tandis que les contaminations repartent à la hausse, l’infectiologue de l’UCLouvain Jean-Luc Gala déclare texto dans la presse : « Ce que dit Erika Vlieghe est faux ». Pour lui, contrairement à ce que soutiennent les experts du Gees, la hausse des contaminations alors observable n’est pas inquiétante. De quoi faire bondir Erika Vlieghe qui réplique personnellement auprès de l’intéressé et… dans la presse sous forme de face-à-face avec le Docteur Gala lui-même. "J’ai hésité à le faire mais j’en avais marre : il avait abîmé ma réputation", raconte-t-elle. Je ne faisais qu’exprimer correctement ce que les chiffres disaient. Je pensais qu’il avait tort et je pense toujours qu’il a tort. Les chiffres l’ont prouvé. Bien sûr, si vous avez un réflexe scientifique, il faut toujours remettre les choses en doute. Toute opinion d’un collègue peut provoquer une réflexion. Il le faut, c’est un devoir scientifique. Mais à un moment donné, dans une crise, il faut chercher le consensus. Quelques semaines plus tard, la deuxième vague de contaminations - pire que la première - s’est abattue sur nous ».

Pas qu'un avis à huis clos mais un rôle sociétal

Durant des mois, Erika Vlieghe et les mesures préconisées par le groupe d’experts qu’elle préside font la Une des journaux télévisés. Les joutes verbales, parfois mémorables, entre les scientifiques et les décideurs politiques alimentent la rubrique « les coulisses du pouvoir » des journaux. « C’est vrai, cela clashait parfois entre nous mais ce n’était pas forcément un drame. C’était un temps très stressant pour le monde politique aussi ».

Pour se protéger, elle décide de fermer ses réseaux sociaux. « J’ai ressenti assez tôt que cela allait me manger. Si on lit tout, que l’on répond à tout, on se perd », confie-t-elle. Pour souffler, entre deux réunions, elle peut compter sur sa famille pour aller respirer dans la campagne, le temps d’une promenade ou d’une balade à vélo. « Du jour au lendemain, j’ai commencé à recevoir à l’hôpital des cartes de remerciement, des fleurs, des pralines de la part de personnes que je ne connaissais pas. La majorité me disait en substance : 'We trust you, please continue'. A ce moment-là, j’ai mesuré que ma mission n’était pas qu’un avis à huis clos, que je jouais aussi un rôle sociétal. Je m’en suis rendue compte graduellement durant la crise ».

Avec les journalistes, aussi, elle doit parfois temporiser. "Les médias, c’est plus fort qu’eux : ils cherchent toujours les choses négatives, les possibles frictions, les fuites. Cela m’a parfois rendu la vie difficile durant la crise. Ce n’est pas nécessaire de faire du spectacle. Mais en même temps, j’ai toujours veillé à garder le contact avec les journalistes car je mesurais à quel point il était important que ceux-ci aient notre avis scientifique sur les chiffres, qu'ils aient notre input. Je ne veux pas faire du press bashing mais moins de spectacle serait parfois bénéfique", estime-t-elle.

Si elle continue de jouer aujourd'hui un rôle pédagogique certain auprès des médias, toujours et exclusivement dans son domaine de recherche, le Docteur Vlieghe a retrouvé un rythme professionnel forcément moins effréné que durant la pandémie de coronavirus. "Le travail se poursuit, nous sommes toujours en train de tirer les leçons de la crise. Elle n’était pas exceptionnelle, cela peut recommencer. Nous devons donc nous préparer pour être prêts le moment venu, faire des simulations comme le font les pompiers, la police, investir dans la Santé mentale. Une autre crise de maladies infectieuses peut nous atteindre. Cette fois, tâchons de ne pas être mal préparés", préconise-t-elle comme en guise de conclusion.