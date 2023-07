Bonne nouvelle, le prix des crèches va baisser: "Les nouveaux tarifs seront plus équitables"

Concrètement, les factures des crèches subventionnées vont diminuer pour les parents disposant de moyens et petits salaires, soit, selon le gouvernement, pour la majorité des parents dont les enfants sont en âge de fréquenter une crèche.

Le projet de nouvelle grille tarifaire a poursuivi son chemin et a été soumis au conseil d’administration de l’office de la naissance et de l’enfance (ONE) et au conseil d’avis de l’ONE avant son adoption en deuxième lecture par le gouvernement ce mois de juillet.

Les factures vont donc diminuer ou rester stables pour 93 % des ménages dont les enfants sont en bas âge. Grâce à la nouvelle grille, le prix de la crèche baissera au bénéfice des moyens et petits revenus dont font partie la majorité des jeunes parents.

“En tant que ministre de l’Enfance, mon objectif est clair : faire en sorte que davantage d’enfants puissent avoir accès à un accueil de qualité et alléger les factures des familles. Grâce à cette nouvelle grille, le prix de la crèche baissera au bénéfice des moyens et petits revenus, dont font partie la majorité des parents concernés. Les nouveaux tarifs seront plus équitables et la mesure sera neutre budgétairement pour les milieux d’accueil eux-mêmes, ce qui est également très important pour moi. Parallèlement, le travail de création de places et d’amélioration des conditions de travail des accueillantes et des puéricultrices se poursuit”, affirme Bénédicte Linard.

Selon une étude de la Ligue des Familles, il faut compter en moyenne 463 euros pour pouvoir placer un enfant à la crèche. Une moyenne qui cache, comme toutes les moyennes, des disparités importantes.

Selon l’association, 23 % des familles dont l’enfant ne va pas à la crèche ou n’y va pas à temps plein invoquent des raisons financières. Aux tarifs élevés vient encore s’ajouter une pénurie importante qui a de nombreux impacts sur les familles.

“Les familles sont fréquemment contraintes d’adapter leur organisation et leur investissement professionnel. Quand elles ne trouvent pas une place en crèche dans les temps, dans 31 % des cas, l’un des parents diminue son horaire de travail, voire stoppe carrément son activité professionnelle. Sans surprise, ce sont les femmes qui sont majoritairement concernées par ces deux derniers cas de figure. Ces statistiques, bien entendu interpellantes, ne reflètent pas le stress et les conséquences diverses sur les revenus, l’organisation et l’ensemble de l’équilibre familial”, constate l’association.