La Belgique attire toujours plus de travailleurs étrangers: “Il convient d’être vigilant face aux abus”

Près d’un quart de ces visas (23 %) ont été attribués à des ressortissants indiens, 15 % à des Turcs, 6 % à des Marocains et 5 % à des Tunisiens, ressort-il des chiffres collectés par Myria, le centre fédéral Migration qui a fait le bilan pour l’année écoulée. L’augmentation la plus marquée concerne les Turcs, dont le nombre de demandes a presque triplé en trois ans.

La délivrance de permis unique a aussi explosé. Ces titres de séjour, en vigueur en Belgique depuis 2019, permettent aux entreprises qui peinent à trouver des travailleurs d’introduire une demande de main-d’œuvre étrangère. Les instances de l’Emploi régionales examinent la demande entrée par l’entreprise afin d’évaluer si elle est légitime ou non. Une fois le feu vert donné par la Région, l’Office des Étrangers procède à l’analyse du dossier du candidat et délivre le permis de séjour.

Leur nombre a connu une augmentation de 75 % par rapport à l’année d’avant – au total, quelque 19 721 permis uniques ont été octroyés ou renouvelés en 2022. Ce titre de séjour concerne généralement des métiers qui requièrent une haute qualification ou des métiers en pénurie. C’est d’ailleurs une nouvelle tendance qui émerge. “Depuis peu, les permis uniques servent de plus en plus aux travailleurs qui occupent des emplois moyennement qualifiés dans des professions en pénurie”, note Myria dans son rapport.

La Flandre recrute

Les réalités ne sont toutefois pas les mêmes selon les régions. Sans surprise, c’est en Flandre – où la pénurie de main d’œuvre est la plus criante – que l’on recense le plus de travailleurs étrangers. C’est là aussi que l’on note la plus forte augmentation. Le nombre de permis unique délivrés y a plus que doublé (+140 % !), avec une explosion des titres de séjour concernant des professions en pénurie (passant de 460 en 2020 à 2199 en 2022). Au sud du pays, le succès du permis unique demeure plus modeste avec 1016 permis attribués à des travailleurs hautement qualifiés et 334 à des professions en pénurie.

À l’échelle nationale, le nombre de travailleurs détachés (214 062) connaît une hausse par rapport à 2021. Le détachement – qui permet à des travailleurs étrangers de venir en Belgique effectuer une prestation de service tout en restant sous le régime de sécurité sociale du pays d’origine – demeure toutefois très légèrement moins courant qu’avant la période covid.

Un enjeu démographique

La migration par le travail devrait continuer de croître dans les prochaines années, compte tenu du vieillissement de la population et des difficultés à trouver de la main-d’œuvre dans certains secteurs. “Dans le monde imprévisible d’aujourd’hui, cela est plus nécessaire que jamais”, déclarait Margaritis Schinas, vice-président de la Commission lors de la présentation en avril 2022 de la Commission européenne de son plan pour tirer parti de la migration légale.

La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) ne dit pas autre chose. “La migration de travail est à la hausse, ce qui est logique compte tenu de l’étroitesse du marché du travail, mais il convient d’être vigilant face aux abus”, a-t-elle réagi, en précisant que des mesures visant à prévenir les abus et à mieux protéger les victimes avaient été prises.