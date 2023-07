À la police, on pourra désormais devenir inspecteur principal après trois ans de carrière

Avec 50 000 travailleurs, la police intégrée (soit la police fédérale et les zones de police locale) est un des plus gros employeurs du pays. Après avoir suivi une procédure de sélection et réussi la formation, on peut commencer à travailler à la police, en fonction de son diplôme, dans différents cadres et à divers grades : agent, inspecteur, inspecteur principal, commissaire…