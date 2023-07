Ancien journaliste à "La Libre", Pascal Sac nous a quittés

Mais Pascal fut aussi un pilier du secrétariat de rédaction, en tant que chef d’édition. Un ancien collègue de l’époque se souvient d’avoir veillé, en sa compagnie, “à la bonne sortie de plus de 1500 Libre Belgique, après avoir, souvent dans l’ombre et l’inconfort, heures de bouclage obligeaient, corrigé puis rafraîchi un nombre incalculable d’articles”. Pascal était un collègue apprécié autant pour sa rigueur et sa capacité de travail que pour sa sympathie et sa bonne humeur. Formidable pédagogue, il transmit sa passion à de nombreux jeunes journalistes, qui, sans lui, n’auraient pas embrassé cette carrière avec autant de passion et de ténacité. En 2006, Pascal avait quitté La Libre pour devenir porte-parole de la ministre de la Culture Fadila Laanan (PS), puis du secrétaire d’État à l’Intégration sociale, Philippe Courard (PS). Ces dernières années, il était responsable de la communication et du marketing territorial au sein de la Société d’aménagement urbain de la région de Bruxelles.

La Libre présente à la famille et aux proches de Pascal, ses plus sincères condoléances.