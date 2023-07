Jusqu’à quand le mauvais temps de juillet va-t-il se poursuivre ?

La météo des prochains jours n'est guère réjouissantes. ©IRM

Depuis le 1er juillet, il est déjà tombé près de 83,6 millimètres de pluie selon les relevés météorologiques de la station d’Uccle. Alors que la moyenne du mois de juillet est de 76,9 mm. “D’ici la fin juillet, on devrait dépasser les 100 mm et tourner autour des 120 mm. Mais il faut relativiser ces chiffres : ils ont surtout été gonflés par les pluies intenses que l’on a connues dimanche (37,8 mm tombés en un jour) et lundi (20,4 mm). En réalité, s’il a plu beaucoup de jours, les précipitations étaient souvent faibles, entrecoupées par des éclaircies. Sans les précipitations de dimanche et lundi, nous serions dans la moyenne.”

Au niveau des températures, le mois de juillet n’est que légèrement plus frais que la normale : 18,5 degrés contre 18,7 en moyenne. “Les précipitations que l’on a connues ces dernières semaines peuvent être une conséquence du réchauffement de la mer Méditerranée, et d’une évaporation plus importante.”

Pas de retour du beau temps avant le 5 août au mieux

Les prochains jours ne devraient pas apporter beaucoup de plaisir aux vacanciers qui restent en Belgique : on attend de la pluie, de pluie et de la pluie. “Avec une certaine homogénéité sur l’ensemble du territoire. Même si c’est embêtant pour les vacances, c’est une bonne chose pour la sécheresse car on devrait arriver à une situation proche de la normale dans 10 jours.”

Peut-être le seul bénéfice de la météo pourrie de juillet : la sécheresse ne concernera plus que quelques régions d'ici une dizaine de jours. ©IRM

La bonne nouvelle devra sans doute attendre le début du mois d’août. Selon les modèles de prévisions, le beau temps ne devrait revenir qu’aux alentours des 5, 6, ou 7 août.