Le 1722 activé suite à l'alerte jaune aux pluies

Les opérateurs des centrales d'urgence traitent les appels au 1722 sur des lignes téléphoniques distinctes de celles du 112 afin de pouvoir traiter en premier lieu les appels les plus urgents via le 112. Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger". Cette activation est préventive et ne présage en rien de l'ampleur des dégâts éventuels, souligne le SPF Intérieur.