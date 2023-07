La police fédérale bientôt sans grand patron, ni successeur désigné : “La gestion politique de ce dossier est honteuse”

Le commissaire général, Marc De Mesmaeker, s’en va le 15 juin et son successeur n’est pas encore connu. Le processus pour son remplacement n’a pas encore été lancé, et risque de durer au moins six mois, ce qui inquiète au sein de la police.