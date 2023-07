Météo : un jeudi sous la pluie accompagné d'une alerte jaune en Wallonie

Les maxima atteindront 15 degrés en Hautes-Fagnes et 18 à 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort dans les terres et assez fort à fort au littoral. Les rafales atteindront 50 à 60 km/h.

Jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie plus marquées au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Sur la moitié nord du pays, le temps sera plus sec avec toutefois quelques faibles pluies ou bruines possibles. Les minima oscilleront entre 15 et 17 degrés sous un vent de sud-ouest faiblissant quelque peu et devenant partout modéré.

Vendredi, le ciel sera d'abord souvent très nuageux avec des pluies intermittentes, surtout dans la moitié sud-est. Ensuite, les précipitations prendront graduellement la forme d'averses, pouvant être localement orageuses. Dans l'après-midi, la tendance aux averses devrait diminuer sur le nord-ouest du pays. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 18 à 23 degrés, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

Samedi, le ciel sera très changeant avec des développements cumuliformes donnant lieu à des averses répandues. Des orages seront possibles par endroits. Dimanche, le ciel sera également partagé entre éclaircies et champs nuageux donnant à nouveau lieu à quelques averses.