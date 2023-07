Nos confrères de Het Laatste Nieuws rapportent que l’IRM a passé en revue une série de données météorologiques sur ces trente dernières années pour trouver l’endroit le plus humide de Belgique. “Les normales annuelles des quantités de précipitations en Belgique varient du simple au double sur le territoire belge : de 700 mm/an pour la partie nord de la Hesbaye à presque 1400 mm/an pour la région des Hautes Fagnes”, déclare l’IRM.

À lire aussi

En Belgique, il tombe au total 910 mm de pluie par an. La région la plus pluvieuse est celle des Hautes Fagnes. La raison ? Un terrain plus accidenté. “L’orientation des pentes par rapport aux directions des vents amenant la majorité des pluies (SO) joue également un rôle”, explique l’IRM. Le mois d’avril est le mois le plus sec chez nous contrairement au mois de décembre où la pluie est fréquente.

142 jours de pluie par an en Belgique ce n’est pas rien !