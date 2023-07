À Saint-Gilles, entre jeunes des quartiers et policiers, la tension est palpable : ”Un simple contrôle peut très vite dégénérer"

Sourire en coin, Jean Spinette balaye la toute nouvelle place Marie Janson du regard. Le bourgmestre socialiste de la commune de Saint-Gilles est fier du travail accompli ces derniers mois. “Des enfants qui jouent, un espace où il fait bon vivre, c’est ça, Saint-Gilles !”, s’exclame-t-il. “On a tout ce qu’il faut ici”, renchérit Frédéric, un habitué des cafés du parvis de Saint-Gilles.

Pourtant, la commune, que les riverains décrivent comme “un village dans la ville”, recèle aussi sa part d’ombre. Dans le quartier, on souligne que les agressions ont augmenté et que la drogue circule plus facilement qu’avant. Un phénomène que le bourgmestre reconnaît. “Pendant la crise sanitaire, l’espace public s’est vidé, et les dealers se le sont approprié”. Jusqu’à parfois prendre en otage toute une partie du quartier, autour de la fameuse place de Bethléem.

Dimanche 16 juillet, des opérations policières menées dans la zone avaient d’ailleurs conduit à des affrontements entre des groupes de jeunes et les forces de l’ordre. Un véhicule de la zone de police Bruxelles Midi avait été pris pour cible à hauteur du square Jacques Franck. Plusieurs policiers avaient été blessés.

”On ne cherche pas la confrontation avec les jeunes”

”Un simple contrôle peut très vite dégénérer. Les dealers considèrent que ces lieux leur appartiennent. Ils veulent qu’on les laisse tranquilles, alors ils essayent d’installer un climat de peur.” Geoffrey est inspecteur principal dans la zone de police Bruxelles Midi. Il cumule quinze années de travail au sein des forces de l’ordre. Il était présent lorsque les émeutes ont éclaté et entraîné l’attaque d’une de leurs voitures. Plus tôt, deux interpellations avaient eu lieu, dont une particulièrement compliquée.

guillement Malgré ce qu’on peut parfois entendre, on ne provoque pas, on ne cherche pas la confrontation avec les jeunes. On a d’abord tenté de parler avec eux, de les apaiser.

Tout serait parti d’un jeune garçon qui, face à un agent de police seul, aurait appelé plusieurs de ses camarades à “lui casser la gueule”. Se sentant menacé, le policier aurait ensuite appelé du renfort pour procéder à l’arrestation de l’individu, qui ne se serait pas laissé faire, entraînant des émeutes et des blessures dans les deux camps.

”La police n’est pas responsable de ce qui est arrivé, explique Geoffrey. Malgré ce qu’on peut parfois entendre, on ne provoque pas, on ne cherche pas la confrontation avec les jeunes”. “On a d’abord tenté de parler avec eux, de les apaiser”, complètent Denis et Sam. Tous deux sont inspecteurs de police dans la zone Midi, qui couvre Saint-Gilles, Forest et Anderlecht. Denis passe parfois de longues heures à essayer de dialoguer avec les jeunes des quartiers. Il regrette l’absence d’échange possible. “On tombe seulement d’accord sur le fait qu’on n’est pas d’accord.”

”Ils avaient touché à l’un des nôtres”

Pour s’en rendre compte, il faut sortir du commissariat basé à Forest et retourner se promener dans le bas de Saint-Gilles. Coincée entre les bâtiments du cours de promotion sociale et une petite esplanade en béton, une camionnette recouverte de graffitis colorés propose aux adolescents du quartier quelques cuistax et une table de baby-foot. Les jeunes et moins jeunes se mélangent. Sous couvert d’anonymat, ils acceptent de raconter leur quotidien. “Ce sont des contrôles de police incessants, parfois 3 à 4 fois par jour. Ils essayent d’attraper les dealers, mais quand ils n’y arrivent pas, ils s’en prennent à n’importe qui d’autre qui leur ressemble. Il y a de la violence. On reçoit des coups.”

Mehdi (prénom d’emprunt) est l’un des individus interpellés par la police lors du dimanche des émeutes. Selon lui, il n’avait rien à se reprocher. Il dit ne pas comprendre pourquoi les policiers l’ont provoqué et frappé à plusieurs reprises. Sur son visage, on voit les stigmates de l’altercation. “J’ai cru que j’allais y rester, explique-t-il. Maintenant, j’ai peur, je ne sais plus comment réagir avec eux”. Dans son récit, il ne fait pas mention d’un appel à attaquer un agent de police. Et réfute tout lien avec la drogue.

Un groupe de jeunes s'en est pris à un véhicule de police de la zone Bruxelles Midi, à Saint-Gilles, le dimanche 16 juillet 2023. ©Capture d'écran/Twitter

Autour de Mehdi, les jeunes se défendent : “C’est pour ça qu’on a attaqué la voiture de police, parce qu’ils avaient touché à l’un des nôtres.” Une partie d’entre eux reconnaissent qu’ils trempent dans le business de la drogue : “Les jeunes ont de l’argent maintenant.”

Jean Spinette souligne aussi que l’argent est le principal moteur du trafic de drogue. “Un job d’éducateur ou de gardien de la paix, c’est 1 600 euros. Un simple guetteur présent pendant la transaction se fait déjà 3 000 euros”, regrette-t-il. Le bourgmestre se dit triste de voir ces jeunes happés par ce qu’il appelle “le capitalisme de la drogue, plus efficace que l’ascenseur social”.

”Depuis les attentats, il y a un fossé qui s’est creusé”

À la zone de police Midi, on note également que les références de la jeunesse ont changé. “Ils passent beaucoup de temps à observer des influenceurs qui alimentent le mythe de l’argent facile. Ce qui compte, ce n’est plus de travailler pour réussir, mais de se faire beaucoup d’argent très rapidement, et le milieu de la drogue permet cela”, explique Denis. “À leur âge, ils ne se rendent pas compte des dangers auxquels ils font face”, souligne Sam.

Jean Spinette, dans sa commune de Saint-Gilles, le 20 juillet 2023. ©JC Guillaume

Les habitants du bas de Saint-Gilles constatent aussi qu’un sentiment d’injustice s’est développé chez ces jeunes. “Depuis les attentats terroristes, il y a un fossé qui s’est creusé. Dans leur tête, c’est 'no futur’”, raconte Driss, issu de l’immigration maghrébine. Lui aussi a connu une jeunesse mouvementée dans le quartier. Avec l’âge, il dit s’être assagi. Assis à la terrasse d’un café sur la place de Bethléem, il parle sociologie et philosophie. Dans son public du jour, un homme d’une trentaine d’années réagit : “Il n’y a plus rien pour les jeunes aujourd’hui. On n’a plus que les murs pour parler”.

À moins de 300 mètres de là, la MADO Sud, un service d’aide à la jeunesse, affiche pourtant des locaux et des équipements flambant neufs. “On a beaucoup investi dans le quartier et dans la jeunesse, précise Jean Spinette. Le CPAS propose des aides. Mais certains ne viennent pas les chercher”. Par méconnaissance ou par rejet ? Difficile à dire, mais, pour le bourgmestre, il ne faut pas faire de généralité. “Les jeunes problématiques ne sont pas représentatifs de toute la jeunesse de Saint-Gilles. On parle d’une trentaine d’individus.” Mais trente personnes qui possèdent, à en croire la police, le pouvoir de terroriser une partie des habitants du quartier.

”On a déjà récupéré 500 grammes dans un toboggan”

Sur la place de Bethléem, un garçon d’une quinzaine d’années ouvre son sac à dos à la vue de tous et en sort un sachet en plastique qu’il échange à un motard contre quelques billets. La transaction dure moins d’une minute. Ni le client ni l’acheteur ne se soucient de la présence d’une école maternelle et primaire à quelques mètres de là.

Quand elle croise son bourgmestre, Christiane n’hésite pas à lui dire qu’elle a peur. Le plus grand défi pour les inspecteurs de police, désormais, c’est d’enrayer ce sentiment d’insécurité qui s’est installé autour de ces “hotspots” : “On a déjà récupéré 500 grammes de stupéfiants coincés dans un toboggan. Si un enfant ingère ça, il peut en mourir. Les parents nous supplient de les aider.”

Sur la place de Bethléem, à Saint-Gilles, des toboggans et jeux pour enfants sont parfois utilisés par les dealers pour cacher de la drogue. Ici, la place accueillait des animations le 28 décembre 2022. ©D.R.

En attendant, même si la commune de Saint-Gilles ne se résume pas au trafic de drogue, le bourgmestre demande que des moyens supplémentaires soient débloqués. “J’espère le soutien de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) pour encore développer la police de proximité”, précise Jean Spinette. Il plaide aussi pour des peines alternatives. “Que les jeunes arrêtés pour avoir tiré des fusées sur la police soient envoyés à l’hôpital des grands brûlés, par exemple”. Enfin, il est partisan d’une légalisation de certaines substances et de la mise en place de salles de consommation pour sortir la drogue de la rue.

Du côté de la zone de police Midi, c’est surtout le manque de moyens humains qu’on déplore. “On aurait besoin du double des effectifs actuels, indique Geoffrey. Un seul dossier lié aux stupéfiants, c’est parfois 6 ou 7 heures de travail administratif”. Sans certitude que le système judiciaire, qui manque aussi de ressources, assure ensuite le suivi. “Il y a un sentiment d’impunité qui s’est développé. La société est devenue plus violente.”