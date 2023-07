La vie, le règne, la mort du roi Baudouin (Podcast)

Le roi Baudouin était un homme proche du peuple, aimé, adulé parfois. Un homme sensible, profondément croyant et humain. Lorsqu’il prête serment, en 1951, il n’a que 20 ans. Son destin est déjà frappé par la tragédie de la perte de sa mère… à l’âge de 4 ans seulement, et par la Seconde Guerre mondiale. Au moment où il monte sur le trône, le pays est divisé par une Question royale encore brûlante et une guerre scolaire qui resurgit.