Touring a enregistré une hausse de 26% des appels pour assistance médicale

Touring a constaté une augmentation des infections et des problèmes gastro-intestinaux à cause de la consommation d'aliments et de boissons qui se détériorent plus rapidement en raison de la chaleur. "Nous avons également enregistré une augmentation des problèmes cardiaques : les personnes pratiquent encore souvent des sports extrêmes par temps chaud, ou subissent des écarts trop important de température en plongeant dans une piscine trop froide", explique l'organisation. Au total, 555 personnes ont été rapatriées, contre 718 en 2022.