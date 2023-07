Dans l'extrême sud du pays, le temps pourrait rester généralement sec. En fin d'après-midi, une perturbation active abordera le pays par l'ouest avec de fortes averses et un risque de quelques coups de tonnerre. Les maxima s'échelonneront entre 17°C en Hautes Fagnes et localement 21°C dans le centre, sous un vent modéré à assez fort et à la côte parfois fort de sud-ouest. Les rafales se situeront entre 50 et 65 km/ h.