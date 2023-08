Météo : avertissement aux orages pour la journée de mercredi, une province placée en alerte jaune

Le service public préconise également d'utiliser en priorité le guichet électronique 1722.be, qui est "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

De son côté, l'IRM a placé la province de Luxembourg en alerte jaune pour la pluie de ce mardi après-midi jusqu'à jeudi matin. Une perturbation pluvieuse active traversera en effet le pays cette nuit et mercredi matin. De plus, le temps y restera encore pluvieux une partie de la journée de mercredi. Des cumuls de 30 à 40 l/m2 en 24 heures, et très localement plus, seront dès lors possibles sur cette partie du territoire. Ailleurs, les précipitations, essentiellement liées aux averses (orageuses), pourraient très localement être importantes, mais la valeur seuil d'avertissement sera dépassée sur moins de 25 % d'une province.

Car l'IRM a en effet également émis une alerte jaune aux orages pour l'ensemble du pays de mercredi midi à jeudi matin. "Des averses intenses pourraient se développer avec un risque d'orage. Très localement, de la grêle sera possible. Mais c'est surtout le vent qui constituera le point d'attention. Durant les averses, nous prévoyons en effet des rafales de 70 km/h, voire localement même plus sous les averses les plus intenses. La nuit de mercredi à jeudi sera encore marquée par des averses mais les conditions seront un peu moins instables; le risque d'orage sera alors plus limité mais les rafales pourraient encore atteindre 70 km/h, voire un peu plus."