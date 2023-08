”Les plus précaires ont des droits mais ils ne sont pas toujours effectifs, parfois à cause de raisons administratives.” Joachim Debelder, chercheur auprès de l’Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations, creuse pour trouver une solution à ce constat qu’il pose depuis plusieurs années. “Comment développer des solutions structurantes pour les personnes sans-papiers ?”, s’interrogeait-il au moment de tomber sur un article qui lui fournira une piste de réponse. Il y était question d'” une carte d’identité municipale” développée par la ville de New York en 2015.

Le principe est simple : il s’agit d’une carte d’identification pour l’ensemble de la population new-yorkaise, “même si vous êtes un SDF ou ex-prisonnier”, précise le site de l’administration de la ville. Pas exactement une carte d’identité, mais un document qui permet aux personnes qui n’auraient pas de documents officiels ou en règle de prouver leur identité lors d’un contrôle de police, dans la recherche d’un emploi, mais aussi d’accéder à de nombreux services sociaux, des logements aux bibliothèques. Depuis quelques années, plusieurs initiatives de ce type ont vu le jour aux États-Unis.

Dépasser la peur

L’idée a ensuite traversé l’Atlantique. En 2022, la ville de Zurich a lancé sa “Zurich city card” sur le modèle new-yorkais. Les autorités y voyaient un moyen de venir en aide aux quelque 10 000 sans-papiers qui vivent sur son territoire. La plus grande ville de Suisse décidait d’y investir près de trois millions de francs.

Au niveau belge, la ville de Liège fait office de laboratoire. Le projet n’en est pourtant qu’au stade des groupes de travail et des discussions. “C’est un projet qui nécessite de mettre ensemble de nombreux acteurs. Nous sommes en discussion avec le bourgmestre qui a manifesté son intérêt”, explique Joachim Debelber, qui participe aux différents groupes de travail avec la coupole associative “Liège ville hospitalière”.

”Le but de cette carte est de répondre aux besoins de la population en précarité. Elle permet de répondre à des problèmes concrets que l’on ne peut pas imaginer si l’on n’est pas dans la situation. Cela facilite l’accès aux soins. Les maisons médicales sont mobilisées avec nous sur le sujet depuis plus de six mois. Dans les CPAS aussi, ce type de document pourrait aider une partie de la population. De nombreux dossiers sont bloqués parce que les personnes doivent prouver qu’elles s’adressent au bon CPAS. Cette carte reprendrait ce genre d’informations”, illustre le chercheur. Autre exemple : le dépôt d’une plainte dans un commissariat communal. Bien souvent, les personnes sans-papiers n’osent pas aller porter plainte auprès des services de police car elles redoutent l’expulsion. “Or tout le monde a le droit de déposer plainte. Avec cette carte citoyenne communale, le droit des personnes sans-papiers ne serait plus obstrué par la peur”.

Il ne s'agit pas de donner des papiers aux sans-papiers, comme on l'a parfois entendu.

Pas une carte d’identité

La carte, selon le modèle en réflexion à Liège, ne donnerait toutefois pas accès à de nouveaux droits. “Il ne s’agit pas de donner des papiers aux sans-papiers, comme on l’a parfois entendu. Ce type de document ne donne par exemple pas accès au marché du travail ; ce n’est pas un titre de séjour. Cette “carte ardente” permettrait de garantir l’accès à des droits déjà existants, mais qui ne sont pas effectifs”.

D’ici quelques semaines, “Liège Ville hospitalière” organisera une rencontre avec l’Université de Liège pour étudier la faisabilité juridique de cette “carte ardente”. “Liège tiendrait le rôle de pionnier”, s’enthousiasme Joachim Debelder, avant de tempérer. “Liège est dans un contexte financier difficile et la question des moyens revient toujours…”.