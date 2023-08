”Il n’y a pas de système vertueux en soi”, concède le Dr Roger van Cutsem, chargé de mission à la Fédération des maisons médicales (FMM).

L’Inami a récemment publié son “Plan d’action en matière de contrôle des soins de santé 2021-2023”. Une “action spécifique” est prévue pour les maisons médicales. “La commission forfait [de l’Inami] a récemment été confrontée à des cas de fraude dans certaines maisons médicales, lit-on dans le Plan. Ces cas traitent entre autres des prestataires qui, en plus de leur statut forfaitaire, continuent à facturer des prestations interdites, des publicités de 'médecine gratuite' et des imprécisions sur l’emploi des forfaits.”

À lire aussi

”Nous sommes victimes de notre succès, dit Roger van Cutsem. De plus en plus de gens ont vu l’intérêt du modèle forfaire et des logiques purement lucratives se sont mises en place, comme on le voit dans le secteur des maisons de repos.”

Retour sur investissement

Les maisons médicales au forfait ont la particularité de soigner gratuitement leurs patients. Elles sont ensuite rémunérées par les mutuelles, qui leur versent un montant forfaitaire par patient suivi. Les maisons médicales sont généralement créées par des prestataires de soins qui décident de s’associer. Les revenus générés par la structure servent, pour l’essentiel, à payer les soignants et le personnel.

Les soignants subissent une pression sur leurs revenus ou sont incités à refuser les patients représentant les cas plus lourds, donc les moins rentables.

Mais des investisseurs y ont vu un intérêt, explique le Dr van Cutsem. Ils créent des maisons médicales (par exemple, sous la forme d’une société à responsabilité limitée – SPRL) dont les revenus servent en partie à rémunérer les actionnaires. “La répartition des moyens est très différente. Ils servent à payer les investisseurs plutôt que les soignants.” Ceux-ci subissent une pression sur leurs revenus ou sont incités à refuser les patients représentant les cas plus lourds qui sont également les moins rentables.

À en croire le “Plan d’action en matière de contrôle des soins de santé”, il est aussi possible que des maisons médicales aient facturé des prestations à l’acte (autorisées de certains cas) de manière abusive.

Des agréments retirés

”La commission forfait de l’Inami est très attentive et proactive par rapport à ce risque de dérives et met en place des moyens permettant d’identifier les structures qui utilisent le forfait, non pas comme un moyen de dispenser des soins accessibles de qualité, mais comme un moyen de multiplier les revenus des actionnaires ou des administrateurs, explique Roger van Cutsem. Le fait que certaines structures aient perdu récemment leur agrément est la preuve que cette stratégie 'anti-dérives' porte ses fruits, même si beaucoup de choses restent à faire.”

Le nombre d’agréments retirés reste très limité. Quelques unités tout au plus. “Mais ces décisions sont symboliquement importantes pour montrer qu’on ne peut pas faire n’importe quoi. Elles traduisent aussi la volonté d’un secteur de garantir le bon usage des deniers publics.”