Qui est Émilie Meessen la cofondatrice de l’ASBL Infirmiers de rue ?

En marge de la Fête nationale, le roi Philippe a octroyé le titre de baronne à Émilie Meessen pour son engagement à aider les sans-abri à se soigner et à quitter la rue. Une reconnaissance qui met à l'honneur la cofondatrice des Infirmiers de rue, mais aussi les 60 collaborateurs de l'ASBL qui arpentent au quotidien les rues de Bruxelles et de Liège. "J'avoue être flattée mais aussi un peu gênée, car tant de gens ont partagé avec moi leurs expériences et leurs valeurs depuis plus de 20 ans. Cette reconnaissance s'adresse à toutes les équipes du secteur qui luttent efficacement contre le sans-abrisme et à l'ASBL que j'ai fondée en 2005 avec mon amie Sara Janssens. Ce secteur m'a apporté tant de choses. Je pense en particulier à l'engagement de mon collègue Pierre Ryckmans et à une formidable infirmière de l'association La Fontaine qui m'a montré comment m'y prendre pour accueillir les personnes sans-abri, avec leurs forces et leurs faiblesses", nous confie Émilie Meessen. En étroite collaboration avec d'autres associations et les autorités publiques, l'ASBL a relogé 200 sans-abri. Ses équipes les suivent encore toutes les semaines et accompagnent une centaine de personnes actuellement dans les rues. L'association a développé une méthodologie basée sur l'hygiène et la santé afin d'aider les plus vulnérables à reprendre confiance en eux et à trouver un logement stable et durable.