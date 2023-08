Les murs des grandes villes sont souvent ornés de tags et de messages en tout genre. Il y a les messages politiques, d’autres plus poétiques quand il n’y a pas l’une ou l’autre déclaration d’amour ou de désamour. Mais des annotations bien particulières intriguaient et même inquiétaient certains riverains du Parc Josaphat, à Schaerbeek. C’est plus précisément près du pont situé à un jet de pierres de l’hôpital Paul Brien que l’on peut apercevoir ces graffitis.

S’agit-il, justement, d’un simple graffiti ou d’autre chose ? Si la question est posée, c’est parce que l’on peut lire ceci : “10 euros 1g, 20 euros 2g, 40 euros 5g, 50 euros 6g”. Pour les badauds quelque peu inquiets qui ont mis cela au jour, cela ressemble à un tableau indiquant les prix au gramme pour l’achat de stupéfiants. La pratique existe dans certains quartiers compliqués à Marseille, en France. Le procédé aurait-il été exporté en Belgique ? C’est ce que craignent certains riverains qui ne veulent pas que le quartier, relativement calme, se transforme en un potentiel repère de dealeurs. Inquiétudes légitimes ou simple interprétation d’un tag banal et sans histoires ?

Connu des services de police

En se promenant aux abords du fameux mur, rien ne laisse entrevoir qu’il s’agit d’un coin mal famé. De nuit, comme de jour, aucun deal de rue n’a en tout cas été aperçu. Interrogés, les passants (principalement des habitants du quartier) sont dubitatifs. Certains sont là pour profiter d’une météo un peu plus calme en se promenant presque au soleil. D’autres vont taquiner la balle sur les terrains de foot et de basket ou tenter un pique-nique en vitesse, avant l’arrivée des rats, très nombreux dans le quartier.

”Madame, vous voulez de la drogue ? Parce que c’est plutôt près de la Cage aux Ours (place Verboekhoven, NdlR) que vous allez en trouver, conseille un ado. Moi je ne prends rien, je vous le jure ! Mon père va me tuer si je fais ça. Mais c’est hyperconnu que c’est là-bas que ça se vend beaucoup”. Des propos confirmés par son entourage, qui précise que l’endroit est “bien trop truffé de caméras pour que la drogue soit vendue tranquille”.

Un adulte qui accompagne le petit groupe de jeunes ajoute : “Voyez le type d’habitations autour de nous. Nous ne sommes pas dans le bas de Schaerbeek ici. Il faut être totalement débile pour se mettre à dealer ici. Quant à l’idée d’afficher les prix, je n’y crois pas une minute, à moins de vouloir se faire coffrer”.

Hafida, Schaerbeekoise et riveraine du Parc Josaphat, connaît bien les lieux. Elle partage l’avis des jeunes rencontrés et estime que ce tag est “sans doute l’œuvre d’un artiste en herbe… ou qui a fumé un peu trop d’herbe, mais pas un tableau de vente”. “Je pense que c’est un jeune qui espère que son dessin sera repris sur les plus belles pages des réseaux sociaux qui est derrière cette fresque. Si les curieux s’intéressent à Schaerbeek et aux maux qui rongent notre commune, je leur conseille d’aller voir l’ampleur des dégâts près de la gare de Schaerbeek ou du côté de la place Verboekhoven. La drogue dure circule normalement et en plein jour, c’est affolant”.

Contactée, la porte-parole de la zone de police Bruxelles Nord (Pol BruNo) s’explique. “C’est un tag connu et ce n’est pas le seul tag recensé par nos services. Nous ne savons cependant pas s’il s’agit de simples provocations ou si c’est lié à un deal de stupéfiants”.

La zone de police ajoute que le tag sera effacé très prochainement. Des investigations pourraient toutefois être menées par les forces de l’ordre pour tenter de savoir s’il s’agit d’une œuvre artistique sans danger, ou s’il s’agit bel et bien d’une technique, audacieuse, de la part de narcotrafiquants qui veulent attirer les clients…