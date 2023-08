La fréquentation des maisons médicales est en hausse partout dans le pays. “En 2015, 3,2 % des Belges étaient inscrits en maison médicale, un pourcentage qui est passé à 4,4 % en 2020”, constate l’Agence intermutualiste (AIM) sur base de chiffres qu’elle a récemment publiés. L’augmentation est surtout marquée en Région bruxelloise où le nombre de patients dans ces établissements est passé de 10,4 % en 2014 à 15,4 % en 2020.

”Les différences régionales sont significatives”, note l’AIM. La fréquentation des maisons médicales en Flandre et en Wallonie reste modeste, même si elle est en augmentation constante. Ainsi, 4,8 % des patients wallons se faisaient soigner en maison médicale en 2020, contre 3,4 % en 2014. En Flandre, on est passé de 1,4 % en 2014 à 2,4 % en 2020.

Dix nouvelles maisons médicales ont déjà reçu leur agrément en Région bruxelloise depuis le début de la législature (2019). ©ÉdA

Une maison médicale offre des soins de première ligne selon une approche multidisciplinaire. On y retrouve a minima la médecine générale et les soins infirmiers ; dans 60 % des cas, la kinésithérapie est incluse dans l’offre de soins. D’autres types de soignants, tels que des psychothérapeutes, ou des assistants sociaux peuvent également y prester.

À l’acte ou au forfait

Il existe deux types de maisons médicales. Celles – minoritaires – qui fonctionnent à l’acte et s’apparentent davantage à une pratique de groupe. Des soignants s’associent, mutualisent certaines dépenses, offrent au patient des solutions de remplacement quand un médecin n’est pas disponible, et sont payés par le patient à l’acte, donc à la prestation.

La majorité des maisons médicales fonctionnent cependant au forfait. Dans ce cas, la maison médicale offre des soins de première ligne gratuits aux patients avec lesquels elle a conclu un contrat. Ces derniers s’engagent à se faire soigner dans la maison médicale pour les disciplines qui y sont représentées (il existe des exceptions). Ils ont le droit, s’ils le souhaitent, de s’adresser à un autre kiné, par exemple, mais alors ils ne seront pas remboursés par leur mutuelle. La mutuelle de chaque patient inscrit paie un forfait mensuel à la maison médicale, qui rétribue ensuite les soignants, dont la plupart sont salariés.

Les statistiques compilées par l’Agence intermutualiste concernent uniquement les maisons médicales au forfait, lesquelles voient donc leur fréquentation augmenter.

”La maison médicale va au-delà de l’association de médecins généralistes et d’infirmiers. Certaines vont développer des projets dynamiques et porteurs pour le quartier dans lequel elles sont implantées, par exemple en matière de prévention”, commente le docteur Roger van Cutsem, chargé de missions pour la Fédération des maisons médicales (FMM) et lui-même médecin généraliste dans une maison médicale à Charleroi. “La maison médicale est aussi un lieu de sociabilisation pour les gens précarisés, qui vont y trouver de l’aide. Nous insistons pour que l’accueil soit le premier échelon des soins.”

Bruxelles et son biotope

Mais pourquoi les maisons médicales rencontrent-elles un tel succès en Région bruxelloise ? “C’est lié à l’offre médicale, pas tellement aux désirs des patients”, répond David Simon, de l’Absym, un syndicat de médecins attaché à la médecine libérale. “Les jeunes médecins, souvent des femmes, privilégient de plus en plus leur qualité de vie” et délaissent la pratique solo au profit des pratiques de groupe, telles que les maisons médicales. Mécaniquement, davantage de patients vont se tourner vers ces structures.

guillement On constate un recours aux maisons médicales plus prononcé chez les patients BIM (bénéficiaires de l'intervention majorée), ce qui correspond à la philosophie des maisons médicales.

En Région bruxelloise, “il y a à ce jour 50 maisons médicales [francophones] agréées (et une série de maisons médicales non agréées), dont 10 ont reçu leur agrément au cours de cette législature”, précise le cabinet d’Alain Maron (Écolo), ministre bruxellois de la Santé.

”La maison médicale au forfait est le modèle d’organisation de soins le plus attractif aujourd’hui auprès des jeunes médecins, développe Roger van Cutsem, de la FMM. Il n’est pas étonnant que de nouvelles structures se créent chaque mois, alors que les médecins solos en fin de carrière ont de plus en plus de difficulté à trouver un repreneur. Selon la récente enquête du ministère de la Santé sur le vécu et la charge de travail des généralistes, il y avait deux fois plus de médecins généralistes satisfaits de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans le modèle forfaitaire que dans toutes les autres formes d’organisation. Il n’est donc pas surprenant que la proportion de patients inscrits en maison médicale au forfait croisse rapidement dans une ville comme Bruxelles où un tiers de la population n’a pas de médecin traitant.”

Une réponse à la précarité

”À Bruxelles, on rencontre assez peu de pratiques solos. Les pratiques de groupe y sont privilégiées”, confirme la docteure Hanna Ballout, secrétaire générale de la SSMG (la Société scientifique de médecine générale). Mais elle ajoute : “C’est aussi un modèle plus accessible financièrement”, qui va attirer un public précarisé que l’on retrouve dans les grandes villes. D’ailleurs, dit-elle, “on constate un recours aux maisons médicales plus prononcé chez les patients BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée), ce qui correspond à la philosophie des maisons médicales.”

Docteure Hanna Ballout, secrétaire générale de la SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale). ©SSMG

Selon Roger van Cutsem, “l’augmentation de la fréquentation des maisons médicales est une tendance forte continue, observable sur l’ensemble du territoire belge, mais plus marquée dans le biotope qui convient bien au modèle forfaitaire, à savoir les villes avec une partie importante de la population pour qui l’accessibilité financière à des soins de qualité est un argument important.”

”Les maisons médicales offrent une réponse nécessaire au double enjeu d’une population vieillissante et de plus en plus menacée par la précarité, pour qui les barrières financières, géographiques et culturelles sont souvent un frein à l’accès aux soins, conclut de son côté le cabinet du ministre Maron. C’est pour cela qu’à Bruxelles, nous soutenons le développement des maisons médicales agréées. Elles proposent des tarifs abordables (principalement au forfait plutôt qu’à l’acte), ont une bonne connaissance des quartiers dans lesquels elles se trouvent (ce qui facilite, par exemple, la prévention) et sont faites d’équipes composées de plusieurs disciplines.”