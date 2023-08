Elles portent des noms qui fleurent bon le voyage : la balsamine de l’Himalaya, la berce du Caucase ou encore la renouée du Japon… Mais ce sont là de véritables plaies. Ce sont des plantes exotiques invasives qu’il est devenu extrêmement difficile à éradiquer dans nos contrées.

La plus connue est la berce du Caucase. On la trouve partout en Wallonie. Elle présente la particularité d’avoir une sève toxique. Si bien qu’elle nécessite un équipement spécial pour l’éradiquer. En Wallonie, c’est surtout la Région qui s’en occupe. Avec cette plante, on est aussi face à un problème de santé publique.

La renouée du Japon n’a pas cette toxicité. Mais cette vivace à croissance rapide peut atteindre de 2 à 4 mètres au cours de l’été. Elle présente des tiges creuses et noueuses, à l’image du bambou. En fin de saison, elle produit des fleurs blanc crème réunies en faisceaux de grappes.

Une espèce vorace

En peuplements denses, elle étouffe les espèces indigènes. Elle peut être vorace. On a pu constater, sur une aire où avaient été plantés des arbres fruitiers, leur disparition après l’arrivée de la renouée du Japon car celle-ci avait tout colonisé.

On la retrouve dans les milieux humides, le long des routes mais aussi en milieu urbain. Ses rhizomes, qui s’enfoncent parfois de plus de trois mètres dans le sol, peuvent même transpercer l’asphalte. Les systèmes d’égouttage peuvent être éventrés. Les câbles électriques ou les canalisations en sous-sol peuvent être abîmés. Les fondations d’un immeuble peuvent être endommagées.

Une fois installée, il est extrêmement difficile de faire disparaître cette plante dont un spécimen avait été introduit au XIXe siècle comme plante ornementale en Grande-Bretagne. Quand elle est là, on peut dire au revoir à la biodiversité. Elle ne supporte pas la concurrence et n’est pas accueillante pour les insectes ou animaux.

Plus question de désherbages chimiques à grande échelle. De toute manière, même le glyphosate, qui n’a plus la cote, ne peut que l’affaiblir. Les alternatives mécaniques pour parvenir à un arrachage donnent des résultats mitigés.

On a tout essayé pour se débarasser de la renouée: désherbage, arrachage, laser, infrarouge, eau chaude, mouton et chèvre. Aujourd'hui, l'électricité est mobilisée.

Il y a le laser, l’infrarouge, l’eau chaude mais cela est parfois jugé insuffisant. Il y a les moutons et les chèvres que l’on met en pâture. Mais, là encore, les résultats sont décevants.

Le bâchage complet, pour être efficace, doit être mené pendant plusieurs années sur une surface qui dépasse largement la zone à éradiquer.

La fée électricité

Anvers n’échappe pas à la renouée, d’autant qu’elle aime les bords des points d’eau. L’échevine de l’Environnement, Els van Doesburg (N-VA) a dès lors lancé un projet pilote, qui se veut novateur : l’électrocution.

Les services de l’environnement d’Anvers ont en effet calculé que la renouée du Japon était présente à 600 endroits. Elle y recouvrirait au total approximativement 100 000 mètres carrés, soit quelque 10 hectares. Ce qui, si la superficie aurait la forme d’un carré, chaque côté aurait une longueur de 330 mètres. On la retrouve principalement le long des rives de l’Escaut, principalement sur la rive gauche.

Concrètement, l’électrocution fonctionne selon un principe relativement simple. De l’électricité haute tension – on parle ici de 4 000 volts – produite par un générateur est injectée dans le sol. Le générateur est déplacé par un tracteur dont un bras articulé est placé au-dessus des plantes.

Le but est de nécroser les racines de tout hôte indésirable, éliminant tout risque de repousse. Les tiges et les racines sont atteintes jusque dans leurs cellules. Cette électrocution présente l’avantage d’être bénéfique à l’environnement car la plante finit par mourir, mais la vie du sol environnant est épargnée.

C’est la deuxième année d’affilée que la méthode est utilisée. “La vigueur des plantes traitées a déjà diminué, mais plusieurs traitements sont nécessaires pour obtenir de vrais résultats. L’initiative est un projet pilote, la technologie ne peut être évaluée de manière approfondie qu’au fil du temps”, dit-on à la ville d’Anvers. Raison pour laquelle d’autres méthodes d’éradication seront toujours utilisées.

Une technique similaire est également testée en Wallonie, à moindre échelle. C’est au cimetière de Comines et c’est une première wallonne. L’entreprise néerlandaise qui a lancé l’opération cette année, estime qu’en trois ans de gestion, 90 % de la population de renouées doit avoir disparu.