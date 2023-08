Ciel nuageux, averses et orages: voici le météo de ce jeudi

Les maxima varieront entre 14°C dans les Hautes Fagnes, 17 ou 18°C en bord de mer et 19 ou 20°C dans la plupart des autres régions. Le vent assez fort de sud­-ouest s'orientera entre l'ouest et le nord­-ouest, puis redeviendra modéré. Le long du littoral, le vent assez fort à fort de nord­-ouest redeviendra modéré.

Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses résiduelles se produiront encore au sud du sillon Sambre et Meuse. En cours de nuit, le temps sec avec parfois de larges éclaircies gagnera toutes les régions. Des nuages bas pourront également se former en Ardenne. Les minima varieront entre 10 et 16°C. Le vent modéré de nord­-ouest deviendra faible d'ouest.

Vendredi, la journée débutera sous de belles éclaircies mais la grisaille pourrait s'inviter en Ardenne. Des averses parfois assez fortes et accompagnées d'orage et de pluies abondantes se développeront ensuite en cours de journée. Les maxima varieront entre 15°C dans les Hautes Fagnes et 20°C par endroits dans le centre du pays. Le vent faible d'ouest à sud­-ouest deviendra modéré de nord­-ouest.

Samedi, le ciel sera très nuageux à couvert avec de la pluie durant une grande partie de la journée. Les précipitations pourraient localement être abondantes. Le temps sera très frais pour la saison avec des maxima de 13°C en haute Ardenne à 17 ou 18°C dans la plupart des autres régions.

Dimanche, le ciel sera d'abord très nuageux avec des pluies parfois sous forme d'averses. En cours d'après­ midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec de larges éclaircies. Les averses devraient toutefois s'attarder jusqu'en soirée dans les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse.

Lundi, éclaircies et périodes nuageuses se partageront le ciel avec un risque d'averses plus réduit que les jours précédents.