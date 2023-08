Si le sujet peut faire sourire dans les grandes entités urbaines, il est pris extrêmement au sérieux dans les localités rurales, notamment dans la vallée de la Vesdre. Et pour cause : les espèces invasives que sont les plantes exotiques envahissantes provoquent de véritables problèmes économiques et environnementaux. Les espèces invasives, comme la berce de Caucase ou la renouée du Japon, sont d’ailleurs considérées comme l’une des principales causes du déclin de la biodiversité dans le monde.

Dans la vallée de la Vesdre, la problématique pollue les communes aux alentours depuis de nombreuses années. Après les inondations meurtrières de juillet 2021, le phénomène a empiré. “On retrouvait la renouée du Japon partout. Absolument partout, même dans les habitations. C’est une véritable plaie”, explique Daniel Bacquelaine (MR), le bourgmestre de Chaudfontaine. Enrico Nori (PS), échevin en charge de l’Environnement à Trooz, estime, lui, que l’éradication totale de ces plantes est quasiment impossible.

Impossible à éradiquer

”La problématique n’est pas neuve à Trooz, et il est vrai qu’elle a pris énormément d’ampleur après les inondations. Pour les renouées asiatiques plus anciennes, c’est impossible de les éradiquer. Pour les plus récentes nées à la suite des inondations, c’est grâce au contrat de Rivière Vesdre que nous luttons contre le phénomène”, explique l’échevin.

Outre des campagnes d’arrachages organisées chaque année mi-août, des messages de sensibilisation sont également envoyés aux citoyens. “Nous leur expliquons, par exemple, qu’il ne faut pas emporter chez soi ces plantes qui paraissent jolies, mais qui sont véritablement problématiques”, ajoute Enrico Nori. “À Trooz, on a été un peu embêtés parce que ça a occupé le terrain de football et le chemin de promenade. Il fallait donc couper régulièrement les plantes qui y poussaient rapidement”.

Et si Trooz s’essayait à la technique électrique, testée actuellement à Anvers ? “Personnellement, je ne connais pas cette technique. Ici, la méthode est manuelle et elle fonctionne. Les méthodes chimiques, c’est non, l’usage des pesticides n’est pas permis”.

Dans les habitations

Daniel Bacquelaine est sur la même longueur d’onde quant aux méthodes. Car à Chaudfontaine aussi, c’est l’arrachage manuel qui est prôné. Ce fut également le cas après les inondations qui ont touché la commune durant l’été 2021. “Certains bénévoles ont consacré leurs temps à retirer les rhizomes, parce qu’on a vu ces plantes fleurir partout, même dans les jardins des habitants, se remémore le bourgmestre. Mais on en est heureusement venus à bout, du moins pour ce qui est des renouées asiatiques nées après les inondations”.

Pour les renouées qui existaient avant, la commune de Chaudfontaine collabore également avec le Contrat de Rivière Vesdre.

Pédagogie et sensibilisation

Le Contrat de Rivière Vesdre mène effectivement un travail de sensibilisation, de pédagogie et de nettoyage des lieux infestés par la renouée du Japon et autres espèces menaçantes, tant dans la flore que dans la faune. Comme on peut le lire sur leur site internet, un Contrat de Rivière “consiste à rassembler les gestionnaires des cours d’eau, pouvoirs publics, pêcheurs, scientifiques, industriels, agriculteurs, défenseurs de la nature, professionnels du tourisme, riverains en vue de définir ensemble, chacun dans le cadre de ses compétences et dans la mesure de ses possibilités, un programme d’actions concerté pour restaurer, protéger et valoriser la qualité des cours d’eau, de leurs abords.”

Concrètement, les équipes du Contrat de Rivière se chargent, par exemple, de faire un inventaire des espèces exotiques recensées sur le territoire wallon. Une démarche nécessaire pour permettre, ensuite, de coordonner les actions à mener en vue de tenter d’éradiquer les fameuses plantes.

Mi-juillet, les coordinateurs du Contrat de Rivière Vesdre ont également lancé une campagne d’information concernant les espèces exotiques envahissantes. Outre les plantes asiatiques, on retrouve, dans cette liste, une série d’animaux considérés comme espèce invasive. Parmi eux, les frelons asiatiques, les oies chinoises ou encore les écureuils de Corée.