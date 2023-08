Les médias évoquent ponctuellement des affaires de médecins qui continuent à exercer leur profession malgré leur suspension ou leur radiation. Les cas sont rares. Quelques unités tout au plus par an, selon le Pr Christian Melot, vice-président de l’Ordre national des médecins. Il n’en demeure pas moins que les autorités veulent s’attaquer à ce phénomène.

”Chaque année, des dispensateurs de soins ne respectent pas la sanction de suspension ou de radiation qui leur a été infligée (Ordre des médecins – Ordre des Pharmaciens) ou dont le visa a été retiré (Commission médicale provinciale)”, expose le “Plan d’action en matière de contrôle des soins de santé 2021-2023” publié mi-juillet par l’Inami (l’assurance maladie).

Ce Plan prévoit la mise en place d’un “suivi proactif systématique du dispensateur de soins suspendu au moyen d’une collaboration structurée entre les différents acteurs [au sein de l’Inami et du SPF Santé publique, entre autres]”.

Conscientiser les médecins

L’action a pour but que “les dispensateurs de soins suspendus soient conscients du fait qu’ils sont suivis et qu’ils peuvent s’attendre à une réaction rapide en cas de non-respect” de leur interdiction de pratiquer. “Les professionnels concernés risquent actuellement une condamnation pénale pour exercice illégal et des sanctions financières de la part de l’Inami”, précise le SPF Santé publique, sollicité par La Libre.

guillement En général, vu la lourdeur des sanctions, les médecins concernés reviennent vite dans le droit chemin.

”Il est très complexe de repérer ces professionnels fraudeurs, si ce n’est par un signalement de patients qui se voient refuser un remboursement de soins”, poursuit le SPF (Service public fédéral). “Afin de lutter plus efficacement contre ce phénomène, développe-t-il, la Commission fédérale de contrôle de l’Inami a été investie d’une compétence plus étendue de poursuite et de dénonciation devant le Parquet de l’exercice illégal. Une communication plus efficace a aussi été instaurée avec les autres autorités ou institutions (Inami, AFMPS, Ordres,…). Enfin, le ministre de la Santé (Franck Vandenbroucke – Vooruit, NdlR) a le projet de permettre à la Commission fédérale de contrôle d’infliger des amendes administratives aux personnes (professionnels ou non) qui se rendent coupables d’exercice illégal afin d’en faciliter la sanction.”

Bref, le phénomène “est jugé problématique mais son ampleur reste restreinte”, rassure le SPF Santé publique. “À l’heure actuelle, des signalements nous parviennent de façon ad hoc et nous n’avons qu’une vue limitée sur la problématique dans son ensemble”, indique le Plan d’action. Un suivi efficace du phénomène doit justement permettre de mieux l’appréhender.

Une poignée par an

Selon le Pr Christian Melot, 1 324 plaintes avaient été déposées contre des médecins en 2021 et seulement 65 avaient abouti à une suspension et sept à une radiation. En 2022, il y avait eu 1 273 plaintes, pour 46 suspensions et deux radiations. De ces personnes sanctionnées, a priori seule une poignée n’ont pas respecté l'interdiction de pratiquer.

Ainsi, entre 2006 et 2012, 6 à 7 dossiers relatifs à l’exercice illégal de la médecine étaient transmis en moyenne par an aux différents parquets du pays, selon des chiffres communiqués par la ministre de la Santé de l’époque, Laurette Onkelinx (PS). Et encore, ces chiffres englobaient non seulement les médecins qui avaient pratiqué malgré une suspension ou radiation, mais aussi des personnes qui avaient pratiqué la médecine sans disposer du diplôme adéquat.

”En général, vu la lourdeur des sanctions, les médecins concernés reviennent vite dans le droit chemin”, conclut le Pr Melot.