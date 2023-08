Les autorités flamandes explorent toutes les pistes pour résorber la pénurie de main-d’œuvre. Ce sont désormais les primo-arrivants qui seront mis à contribution. Bart Somers, le ministre flamand en charge de la Politique d’accueil (Open VLD) a annoncé son intention d’obliger les nouveaux arrivants en Flandre qui n’ont pas de diplôme à se former à un métier en pénurie. Le gouvernement flamand a donné son feu vert au dispositif ce jeudi.

Cette formation s’inscrira dans le cadre du parcours d’accueil. Celui-ci prévoit déjà une formation en néerlandais, une orientation sociale, l’inscription auprès du service flamand de l’emploi et de la formation (VDAB) et un programme de parrainage.

Entré en vigueur et obligatoire depuis 2003, le parcours d’intégration flamand s’adresse à tous les étrangers majeurs habitant en Région flamande qui ont obtenu un titre de séjour de plus de trois mois pour la première fois. L’obligation concerne aussi des Belges nés à l’étranger, dont au moins un parent est né à l’étranger et dont la première inscription au registre national ne dépassait pas douze mois. Certains mineurs doivent aussi le suivre.

D’abord gratuit, le parcours d’intégration est devenu payant le 1er janvier 2023 en Flandre. Les primo-arrivants soumis à l’obligation doivent débourser 180 euros pour suivre les cours de néerlandais et avoir un accompagnement social personnalisé. Cela, malgré l’obligation de suivre ces modules.

À lire aussi

Boucher ou aide soignante

En 2023, la Flandre a compté quelque 72 000 primo-arrivants, dont une très grande partie (30 000) était des Ukrainiens. Ces derniers ne doivent pas suivre le parcours d’intégration.

Nous n’allons certainement pas organiser une nouvelle migration économique pour des professions en pénurie alors qu’il y a suffisamment de gens chez nous

Selon les dernières données, 35 % des primo-arrivants n’ont pas de diplôme d’enseignement secondaire en poche. La Flandre peine à les intégrer dans le monde du travail. Actuellement, seules 17 % des femmes peu qualifiées ont un emploi après deux ans. Pour les hommes, le chiffre est de 36 %. En mobilisant ces personnes, le gouvernement flamand évite d’aller chercher de la main-d’œuvre à l’étranger supplémentaire, comme c’est le cas avec le permis unique qui rencontre un franc succès. “Nous n’allons certainement pas organiser une nouvelle migration économique pour des professions en pénurie alors qu’il y a suffisamment de gens chez nous”, assurait ainsi M. Somers dans les colonnes du Nieuwblad.

La pénurie de main-d’œuvre est particulièrement criante en Flandre. La liste des métiers en recherche de bras reprend la plupart des secteurs de la société, allant des conducteurs de poids lourd au personnel infirmier, en passant cuisinier ou boucher.