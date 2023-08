Si l’hiver est traditionnellement la saison de prédilection pour la prolifération des virus, comme le rhume qui est le plus souvent rencontré en cette période, de nombreux Belges tombent malades ces derniers jours.

La faute notamment à la climatisation, aux allergies ou encore aux changements brutaux de température.

“Cela fait une petite semaine que l’on voit de plus en plus de gens malades dans les cabinets, des personnes qui rentrent de vacances et qui ont contracté un virus avec le temps froid soudain que nous traversons ici, rapporte Christophe Barbut, médecin généraliste à Bruxelles et président du collège de médecine générale (CMG). On parle ici d’une recrudescence de virose mais on ne s’est pas vraiment à quoi c’est dû et on ne s’y attendait pas vraiment. Les villes se sont dépeuplées mais ça tourne pas mal dans les familles et on constate que ces virus tournent autant chez les enfants qu’auprès des parents même si nous ne pouvons pas encore les caractériser totalement”.

guillement Il s’agit de virus assez banals mais qui restent pénibles à supporter"

Le refroidissement actuel comme responsable ? Pas seulement

Entre les pharyngites, les petites angines et les rhumes, ce sont surtout les virus respiratoires qui touchent actuellement les Belges. Nez qui coule, gorge qui gratte ou encore fièvre passagère, les symptômes sont classiques mais doivent être surveillés de près.

“Il s’agit de virus assez banals mais qui restent pénibles à supporter, précise le Docteur. On voit des syndromes grippaux assez classiques, pas toujours avec de la fièvre même si certains en ont et des sinus encombrés. Peut-être que le refroidissement actuel fait que les virus se développent plus que les années passées à la même époque mais ce n’est qu’une hypothèse. La plupart du temps, un traitement symptomatique classique suffit, nous n’avons pas encore vu à ce stade de pneumonies ou de bactéries présentes”.

Concrètement, les écarts de température forts et brutaux peuvent provoquer un échauffement des muqueuses. Ainsi, en alternant subitement un environnement frais puis un environnement chaud et pollué à l’extérieur, les phases de contraction et dilatation se multiplient, et on peut devenir plus sensible aux virus.

Il arrive également que certaines personnes ne puissent pas faire la différence entre une rhinite d’origine virale et une rhinite d’origine allergique. Pour le président du CMG, un autre responsable pourrait se cacher derrière cette hausse soudaine des virus : le covid-19. “Il est possible que la circulation du covid soit plus intense mais on ne peut pas le savoir vu qu’on ne teste quasiment plus, rappelle-t-il. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Il est donc difficile d’avoir une vue concrète sur la présence exacte de ce virus au sein de la société”.

À lire aussi

Un regain du covid-19 ?

En effet, difficile d’y voir clair avec le covid étant donné que les tests ne sont plus rendus obligatoires depuis le 14 octobre 2022, même en présence de symptômes. La nouvelle procédure de testing doit entrer en vigueur au début de l’hiver.

guillement C’est une période plutôt calme avec une tendance à la hausse pour le covid"

“Très peu de tests sont effectués auprès des patients mais on a une vue sur l’épidémie grâce aux données des eaux usées, c’est le seul système structurel qui nous permet actuellement de suivre l’évolution du virus chez nous, explique le virologue Steven Van Gucht. Et en ce moment, on voit qu’il y a une petite hausse mais de manière générale, les chiffres restent assez bas d’après les données rapportées par les médecins généralistes et les hôpitaux. C’est une période plutôt calme avec une tendance à la hausse pour le covid mais cela reste rassurant dans son ensemble, surtout en cette période de l’année”.

À lire aussi

Au niveau de la grippe, les données sont également rassurantes avec quelques cas diagnostiqués de manière locale. “Au vu du contexte, il n’est pas étonnant de voir une petite hausse de la circulation, ce sont des virus qui ne disparaissent jamais vraiment et avec le retour des vacances et d’un temps frais, on peut septembre à une hausse plus générale de ces virus à la rentrée”.

L’hiver dernier, la Belgique comme d’autres pays européens avait été frappée par une triple épidémie (covid, RSV et grippe) simultanée. Un scénario éprouvant pour nos hôpitaux et notre première ligne qui pourrait se reproduire cette année ?

“C’est très difficile à prédire, répond Van Gucht. Il est possible que nous ayons à nouveau deux pics au même moment, nous devrons suivre cette situation de près. La grande question est de savoir si on aura droit à une vague covid ou seulement à une succession de vaguelettes. Pour moi, il s’agira surtout de petites vagues qui vont s’enchaîner, un peu comme lors de l’hiver dernier. C’est pour cela qu’il est important de rappeler aux groupes à risques toute l’importance de la vaccination, ce sera notre recommandation à la rentrée”.