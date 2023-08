Juste avant le début des vacances d’été, la Belgique s’est officiellement dotée d’un outil fondamental dans la lutte contre les violences faites aux femmes : la loi “Stop féminicide”. Le 29 juin, la Chambre a en effet adopté, en séance plénière, le projet de loi sur “la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent”.

Outre le fait qu’elle définit, officiellement, la notion de féminicide, cette nouvelle législation rend désormais possible la collecte de données statistiques sur le sujet. Elle permettra aussi d’améliorer les droits et la protection des victimes et de former la police et les magistrats pour mieux prendre en charge ces formes de violences.

Déjà 17 féminicides en Belgique

La Belgique, avec cette nouvelle législation, devient un pays précurseur dans la lutte contre les violences puisqu’il s’agit d’une première en Europe.

”Dans notre pays, on estime qu’une femme sur cinq subira un jour ou l’autre des violences de la part de son (ex-) partenaire. Ces chiffres sont effrayants, expliquait le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Ce type de violence reste souvent caché derrière des façades, ce qui le rend moins visible. C’est précisément la raison pour laquelle il s’agit d’une priorité pour le gouvernement.”

Depuis le début de l’année 2023, le blog Stop Féminicide (seul outil actuellement disponible pour le recensement de ces crimes) a recensé, sur la base d’articles de presse, 17 féminicides en Belgique. La plupart des victimes ont succombé aux coups portés par un compagnon ou ex-compagnon.

Après l’adoption de la loi, le 29 juin dernier, la Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Marie-Colline Leroy (Ecolo), a déclaré : “Chaque drame nous rappelle l’urgence d’agir. Le féminicide est la forme la plus extrême de violence de genre. Ce nouveau cadre légal renforce la capacité de détecter les risques, d’apporter un meilleur suivi et une meilleure réponse aux féminicides et homicides de genre ainsi qu’une meilleure protection aux victimes de violence.”

Pour Félicia, avocate et ancienne victime de violences, cette nouvelle loi est un pas en avant extrêmement salutaire. Elle estime par ailleurs que les outils d’aide sont nombreux, mais encore trop méconnus de la part des victimes. “La Belgique est à la pointe, mais il faut davantage communiquer avec les victimes, mieux les informer encore.”