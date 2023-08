Les cygnes, oiseaux emblématiques de nos plans d’eau, se font de plus en plus rares dans la capitale. Bruxelles Environnement estime que le nombre de cygnes tuberculés (les fameux cygnes blancs majestueux qu’on peut voir sur les étangs) est en baisse depuis 2017. Seuls 34 représentants de l’espèce ont été dénombrés à Bruxelles en 2022 lors des comptages effectués par l’organisme.

Pourtant, aucune raison écologique ne semble pouvoir expliquer cette diminution, d’autant plus que la plupart des espèces d’oiseaux aquatiques se portent bien dans nos étangs. “La disparition des cygnes est un vrai mystère. On ne trouve pas de cadavres, pas de maladies, on ne voit pas d’animaux qui se déplacent… C’est tout à fait énigmatique”, affirme ainsi l’ornithologue Alain Paquet (Natagora). Certains observateurs constatent de leur côté des disparitions mystérieuses.

Mario Ninanne, ornithologue et administrateur à la Ligue royale pour la protection des oiseaux, est formel : ces disparitions ont une cause humaine. Des personnes kidnappent les cygnes des étangs bruxellois pour les manger.

”Il nous revient des riverains de certains étangs que les disparitions seraient dues à une population défavorisée qui braconnerait les cygnes pour les manger”, affirme-t-il. “À Anderlecht, des pièges ont été trouvés. On a aussi eu des cas à Watermael-Boitsfort et à l’ouest de Bruxelles. Des communes ont attiré l’attention de la police sur le phénomène.”

Les braconniers s’intéressent aussi bien à l’animal qu’à ses œufs. “L’animal, ses œufs, son nid, ses jeunes… : tout est ciblé. À Watermael-Boitsfort, une portée entière a disparu. Les œufs se volent pour faire de l’élevage où pour les manger. Les jeunes sont faciles à attraper, avec un peu d’expérience”, complète-t-il.

”Autour des étangs situés à Marius Renard, à Anderlecht, on a vu des personnes qui nourrissaient des cygnes pour les habituer progressivement à leur présence. Les animaux les suivaient partout étant donné qu’ils étaient nourris. Puis les cygnes ont disparu”, indique de son côté Julien Lacave, policier dans la zone Bruxelles-Midi. “On n’a jamais pris personne la main dans le sac mais on sait que ce genre de braconnage se pratique ailleurs en Belgique et en Europe. Un cygne, ça reste de la nourriture gratuite.”, précise-t-il.

Depuis ces témoignages de riverains, la police effectue des rondes autour des étangs. “On a renforcé la présence policière autour des étangs de 6 heures du matin à 15 heures. On a aussi fait pas mal de tours préventifs qui semblent avoir eu un impact puisqu’on n’a plus constaté de disparition depuis lors mais ça ne fait que déplacer le problème”, affirme le policier.

Selon lui, d’autres espèces animales sont concernées à Bruxelles. “On nous a rapporté des cas de braconnage de gibier et de hérissons en forêt de Soignes. Pour certaines personnes, ce sont des mets de choix.”