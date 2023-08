Un temps variable ce mardi et un retour des températures estivales pour la fin de semaine: voici les prévisions météo

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité sera abondante avec des pluies continues en de nombreux endroits. En seconde partie de nuit, le temps redeviendra plus sec sur le nord du pays avec un ciel qui se dégagera passagèrement. Des bancs de nuages bas se formeront dans l'intérieur du pays. Les minima varieront entre 11 et 16 degrés.

Mercredi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec de la pluie au sud du sillon Sambre et Meuse. Les nuages bas recouvriront la plupart des autres régions. Par après, le ciel deviendra ensoleillé sur l'ensemble du pays, mais quelques cumulus se formeront dans l'intérieur des terres. Une petite averse sera également possible sur l'extrême sud-est du pays. Les maxima varieront entre 17 degrés dans les Hautes Fagnes et 21 ou 22 degrés dans le centre du pays. Le vent faible d'ouest à nord-ouest deviendra modéré.

Jeudi, le temps sera calme et plus chaud avec assez bien de soleil. et des maxima de 20 à 25 degrés.

Vendredi, le soleil fera place à un ciel plus nuageux avec possibilité de l'une ou l'autre averse. Le temps restera chaud avec des maxima de 23 à 27 degrés.

Le prochain weekend s'annonce généralement sec avec par moments du soleil. Les maxima redescendront aux alentours de 23 degrés.