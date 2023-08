On le sait, les réseaux sociaux peuvent regorger d’absurdité. Certaines tendances ou défis sont lancés par une personne et repris par des millions d’autres ensuite. Sans la moindre remise en question. Certains peuvent pourtant être dangereux, allant jusqu’à causer la mort. Retour sur les tendances les plus dangereuses et absurdes des réseaux sociaux.

Les plus dangereux

Le beer tanning

En matière de tendances, le réseau social TikTok est indétrônable. Et la plus récente en date est le phénomène du "beer tanning". Signifiant "bronzage à la bière", cette tendance est très simple : se verser de la bière sur le corps afin de bronzer plus rapidement. Une méthode, lancée par des influenceurs, dont le "#beertan" a été visionné plus de 264 000 fois sur TikTok. Bien entendu, les scientifiques mettent en garde la population contre la dangerosité de cette méthode de bronzage. Ils rappellent l’importance de se protéger des rayons UV avec une crème solaire protectrice. Les rayons UV peuvent en effet être cancérogènes et accélérer le vieillissement de la peau.

Le boat jumping

Toujours sur le réseau social chinois, vous avez sans doute aperçu des vidéos de personnes qui s’amusent à réaliser des saltos à partir de l’arrière d’un bateau navigant à toute vitesse. Ce "boat jumping challenge" a rencontré un succès phénoménal. Mais l’engouement autour de ce défi s’est calmé après l’annonce d’un bien lourd bilan : quatre personnes ont perdu la vie en six mois. Les victimes se sont brisé la nuque à l’impact avec l’eau ou sont mortes par noyade. À cause de la vitesse du bateau, l’eau se transforme en effet en béton lors de l’impact.

Le black-out challenge

Vous connaissez certainement le jeu du foulard. Et bien, le "black-out challenge" est un remake de ce "jeu". Extrêmement dangereux, celui-ci consiste à s’étrangler ou retenir sa respiration jusqu’à perdre connaissance. Malheureusement, en 2022, plusieurs jeunes adolescents en sont décédés.

Le Momo challenge

Durant l’été 2018, c’est le "Momo challenge" qui bat son plein. Le principe ? Rentrer en contact avec un interlocuteur anonyme sur les réseaux sociaux, dont Whatsapp notamment. Cet inconnu, appelé "Momo", vous menace de dévoiler vos informations personnelles si vous ne réalisez pas une série de défis qu’il vous lance. Mais ces défis sont très dangereux… En Argentine, "Momo" serait la cause du suicide d’une jeune fille de 12 ans, passée à l’acte après avoir reçu son appel. Encore aujourd’hui, on ne sait toujours pas qui se cachait derrière "Momo".

Les plus absurdes

Le lancer de fromage

Au sommet des tendances les plus ridicules, le lancer d’une tranche de fromage sur son bébé. Le principe est tout à fait simple : lancer une tranche de fromage sur son enfant ou son chat afin d’observer sa réaction. Cette tendance restera indétrônable durant de longues années…

Le limage de dents

Comme souvent, cette tendance a été lancée par des influenceurs. Ceux-ci se sont limés les dents pour ensuite se faire poser des couronnes dentaires. Un exemple à ne surtout pas suivre. En effet, limer ses dents élimine une partie de l’émail et favorise donc l’apparition de caries.

Le milk crate challenge

On peut se demander comment autant d’idées ridicules continuent à devenir virales sur les réseaux sociaux. Un maître en la matière est le "milk crate challenge" qui a vu le jour en 2021. Le défi consiste à monter et descendre un escalier construit avec des bacs empilés. La chute peut parfois faire très mal.

Il faut sensibiliser les plus jeunes

Face à toutes ces fausses informations ou défis dangereux, les plus jeunes ne savent parfois pas dissocier le vrai du faux. Le principal problème est qu'avec l'essor du numérique et des outils technologiques, les adolescents possèdent des smartphones à un âge de plus en plus jeune. "Je suis d'avis, comme la plupart des pédopsychiatres, que les enfants ne devraient pas avoir de smartphone avant la rentrée en secondaire", affirme Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre.

Une manière d'éviter tout contact avec les réseaux sociaux dès le plus jeune âge. Mais une fois adolescent, est-il possible d'interdire les réseaux sociaux à son enfant ? "Leur bloquer l'accès aux réseaux sociaux à cause des influenceurs est irréaliste, c'est impossible de leur interdire cela. Par contre, il existe une mesure réaliste comme le dialogue. Que ce soit à l'école ou en famille, il doit être le plus authentique possible. C'est-à-dire qu'il faut parler des risques de certains défis sur internet et que l'adulte doit essayer de comprendre l'enfant. Il pourrait lui demander s'il a vu passer tel ou tel défi sur internet et comment il réagirait si on lui demandait de le faire. L'enfant est intéressé par un interlocuteur qui sait être à l'écoute."