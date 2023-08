C’est un fait : les demandes de prise en charge pour des grands chiens ne cessent d’augmenter et les refuges sont depuis bien trop longtemps à saturation.

En 2022, Help Animals a recueilli 57 chiens de races dites dangereuses contre 10 en 2018.

"Bien souvent, les propriétaires en achètent pour se protéger, ou pour leur côté impressionnant , mais comme ils ne leur apportent pas l’éducation dont ils ont besoin, le comportement des animaux se dégrade rapidement. Certains individus sont si tristes ou apeurés qu’ils deviennent mordeurs. Les propriétaires commencent à en avoir peur ou à être violent avec eux, leur infligeant un traumatisme qui empire leur état psychologique", indique Nadège Pineau, responsable opérationnelle des refuges Help Animals.

Le refuge Anderlechtois reçoit chaque semaine des demandes de prises en charge qu'il doit refuser. D'autant plus qu'il faut souvent plusieurs mois pour leur trouver un nouveau propriétaire, voire certaines années dans certains cas.

Les races de chiens dites "dangereuses" ne le sont pas intrinsèquement : ce sont bien les humains, dans leur manque de connaissance et de responsabilité, qui forgent ces réputations infondées. Chaque chien est le produit de son environnement et de l'éducation qu'il reçoit. Dressage adéquat, socialisation précoce, environnement enrichissant : voilà les piliers qui permettent d'éradiquer ces stigmates injustes et de forger des chiens gentils et équilibrés.

Help Animals exhorte les propriétaires potentiels à faire preuve de responsabilité avant d'adopter, pour que cesse l’arrivée d’animaux mal éduqués, sous-stimulés et livrés à eux-mêmes. Le coup de cœur pour une race ne doit pas occulter la réflexion sur ses besoins spécifiques.

"Il devient également impératif de mettre en place des réglementations éclairées, qui responsabilisent les propriétaires à de telles adoptions, à l’instar de la France, ou la détention de certaines races est soumise à un permis de détention. Cela éviterait bien des accidents et surtout, l’euthanasie parfois facile de chiens qui n’ont simplement eu pas de chance dans la vie", souligne Nadège Pineau.