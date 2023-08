Depuis juillet 2022, le parcours d’intégration francophone est obligatoire pour les primo-arrivants à Bruxelles. Cette décision mettait fin à près de vingt ans de politique asymétrique entre Flamands et francophones et ce, alors que les primo-arrivants installés sur le territoire de la Région ont le choix de s’inscrire dans l’un ou l’autre rôle linguistique. Déjà évoqué au début des années 2000, il aura fallu attendre 2009 pour que l’idée d’un parcours d’intégration francophone à Bruxelles ne prenne forme. Et ce n’est qu’en 2017 que sera adoptée l’ordonnance qui institue le parcours d’accueil pour les primo-arrivants à Bruxelles. Des aléas techniques et l’arrivée des exilés ukrainiens auront encore reporté la mise en place effective de l’obligation, alors que le parcours était déjà accessible sur base volontaire.

Bruxelles compte trois bureaux d’accueil francophones qui dispensent les trois formations prévues dans le dispositif d’intégration. Au total, il y a actuellement 4 959 personnes inscrites dans le parcours d’intégration francophone, selon les chiffres communiqués par le cabinet du ministre Alain Maron (Écolo), en charge de l’Action sociale au sein de la Cocof (Commission communautaire francophone). La grande majorité de ces inscrits (3 988) suivent le parcours sur une base volontaire. Environ un sur cinq (soit 971) le suit après y avoir été poussé. “Il n’est pas pertinent de comparer ces chiffres avec le nombre de personnes inscrites avant la mise en place de l’obligation car la méthode de calcul n’est plus la même”, fait-on valoir au cabinet du ministre.

Côté flamand, on ne précise pas le nombre exact de participants. “Les chiffres sont collectés dans l’ensemble de nos agences en Flandre et à Bruxelles”, précise le cabinet de Bart Somers (Open VLD), en charge de l’Intégration en Flandre. Les bureaux d’accueil flamands présentent toutefois une capacité d’accueil d’environ 4 000 places.

Dispositif de sanction

Il demeure compliqué d’évaluer le respect du caractère obligatoire de cette formation, même si un système de contrôle est normalement prévu. “Le suivi de l’obligation est assuré dans un premier temps par la commune qui envoie un courrier de rappel si la personne ne s’est pas inscrite auprès d’un organisateur de parcours. Sans réaction à ce courrier, le dossier est transmis à la Cocom (Commission communautaire commune) qui enclenche une procédure de sanction. Au terme de cette procédure, la personne qui ne se soumet pas à l’obligation peut se voir infliger une amende administrative”, précise à ce propos le cabinet d’Alain Maron. Le nombre d’amendes infligées, s’il y en a eu, demeure toutefois inconnu. Mais au regard du nombre d’inscrits sur une base volontaire, le parcours d’intégration semble convaincre.