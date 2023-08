En annonçant la semaine dernière que la Flandre ajouterait une formation aux métiers en pénurie dans son parcours d’intégration à destination des primo-arrivants non qualifiés, le ministre de l’Intégration flamand Bart Somers (Open VLD) réveillait un débat qui combine deux éléments hautement sensibles : le communautaire et l’immigration. Cette décision venait en outre renforcer encore un peu plus les différences qui existent entre les parcours d’intégration en vigueur dans chacune des communautés du pays.

C’est que, dès la mise en place des premiers dispositifs censés favoriser l’intégration des étrangers nouvellement installés en Belgique, chaque région a avancé à son propre rythme. La Flandre fut ainsi la première à créer son parcours obligatoire avec, dès 2003, l’instauration de l”'inburgering” pour certaines catégories de personnes installées sur le sol flamand. Ce parcours doit aider les personnes arrivant en Belgique dans leur insertion socioprofessionnelle. Pour être touché par le caractère obligatoire, il faut être majeur, résider dans une commune flamande ou bruxelloise et avoir un titre de séjour de plus de trois mois.

La moitié de volontaires

Trois ans plus tard, d’autres groupes étaient concernés par le caractère obligatoire, à l’instar des réfugiés reconnus et des Belges nés à l’étranger et dont au moins un des parents est né à l’étranger et qui s’inscrivent pour la première fois dans une commune de la Région flamande.

Le programme se décline alors en trois formations : des cours de néerlandais, une orientation sociale et un accompagnement individuel. Au fur et à mesure des années, le dispositif sera sans cesse renforcé. Aujourd’hui, l’inburgering prévoit, en plus des trois aspects originels, un programme d’inscription au VDAB, l’office flamand de l’emploi.

Depuis l’année dernière, le parcours d'intégration est en outre payant. Il faut compter maximum 180 euros pour les cours de néerlandais. Idem pour le cours d’orientation. En 2022, 20 754 primo-arrivants ont entamé un parcours d’intégration au nord du pays. Mais cette formation peut s’étaler sur 24 mois ; il faut donc ajouter les candidats qui l’ont entamé en 2020 et 2021. Les chiffres communiqués par le cabinet de Bart Somers indiquent que 49 % des participants suivent un parcours d'intégration de façon obligatoire, et 51 % sur base volontaire.

À lire aussi

Des lacunes

Longtemps, la Flandre fit cavalier seul. Il faudra en effet attendre 2009 pour que la Wallonie évoque la mise en place d’un parcours d’intégration structuré. Il devient obligatoire en 2016. Là aussi, l’obligation ne concerne que les primo-arrivants. Ce programme s’articule aussi en trois formations : des cours de langue, une formation en citoyenneté et un module d’insertion socioprofessionnelle.

Mais le dispositif présente de nombreuses lacunes. Un rapport d’évaluation publié par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) concluait en 2019 que le parcours d’intégration ne répondrait que partiellement aux besoins des primo-arrivants. Le rapport épinglait en outre la méconnaissance du dispositif, et ce malgré son caractère obligatoire en vigueur.

La Cour des comptes ne disait pas autre chose dans un audit publié en 2022. La cour s’était penchée sur le parcours wallon trois ans plus tôt. En 2019, quelque 3614 personnes avaient suivi le parcours, dont 2239 sur base volontaire et 1375 de façon obligatoire. Le rapport soulignait de nombreux écueils dans l’organisation du parcours. Si la plupart des candidats clôturaient le parcours dans le délai de 18 mois, l’analyse pointait que le respect de l’obligation n’était pas assuré. Elle soulignait par exemple que la procédure d’identification ne permettait pas de s’assurer que les personnes concernées par l’obligation sont systématiquement inscrites dans le parcours. “La Cour constate par ailleurs que le système d’information qui sous-tend le suivi du dispositif présente des faiblesses et des lacunes qui fragilisent la gestion opérationnelle du parcours et son pilotage au niveau stratégique”, pouvait-on y lire. En clair : faute de données fiables, il est impossible de bien évaluer la pertinence du dispositif.

Particularité bruxelloise

Quatre après cette première évaluation, la situation ne semble pas s’être amélioré. Récemment, La Libre rapportait le cri d’alerte lancé par les acteurs du secteur de l’intégration en Wallonie à destination de la ministre de l’Action sociale, Christie Morreale (PS). La situation est telle qu’ils redoutent de n’être plus en mesure d’assurer le parcours d’intégration tels qu’il se présente aujourd’hui. Et cela alors qu’une réforme avait été annoncée par le gouvernement wallon.

À lire aussi

À Bruxelles, côté francophone, il a fallu attendre juillet 2022 pour que le parcours devienne obligatoire pour les primo-arrivants. Il était bien organisé jusqu’alors, mais sur une base volontaire. Petite particularité bruxelloise : les primo-arrivants inscrits dans une des communes de la capitale ont le choix de le suivre en français et en néerlandais.

De grandes disparités

La différence entre les dispositifs conduit parfois les acteurs du secteur de l’accueil à orienter les primo-arrivants vers l’une ou l’autre régime linguistique. “Lorsque je travaillais dans l’associatif bruxellois, je disais aux arrivants d’aller effectuer leur parcours au BON (pour Brussel Onthal qui dispense le parcours d’intégration néerlandophone, NdlR), et non dans les Bapa (Bureau accueil pour primo-arrivants) car les cours et l’accompagnement y sont bien plus poussés et plus intéressants”, explique cette élue dans une grande commune bruxelloise, évoquant des méthodes d’enseignement peu adaptées au public cible.

D’ici quelques mois, le parcours d’intégration bruxellois pourrait bien se voir transformer. En effet, à partir de janvier 2024, l’intégration des immigrés bruxellois incombera à la Cocom, l’instance commune des francophones et des néerlandophones. Ce transfert de compétence pourrait conduire à la mise en place d’un parcours commun. Mais le dossier est hautement sensible. Certains redoutent déjà que la Flandre ne réduise le financement si elle n’était pas assez écoutée dans la rédaction de ce parcours commun à Bruxelles. En attendant, il y a toujours deux parcours distincts dans la capitale.