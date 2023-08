Le Belge Louis-Philippe Loncke, ce surhomme qui vient de réaliser un nouvel exploit

Pour simuler l'ascension de l'Everest, Louis-Philippe Loncke a gravi 135 fois la Montagne de Bueren à Liège

Le Belge Louis-Philippe Loncke a relevé lundi le défi qu'il s'était fixé d'accomplir 135 montées et 135 descentes des raides escaliers de la Montagne de Bueren à Liège, soit l'équivalent du Mont Everest. Il rappelle de la sorte qu'en dépit de la pandémie il est possible de "trouver des défis physiques près de chez soi". L'aventurier de 43 ans a accompli l'effort en trois jours, les dernières marches ayant été franchies lundi vers 01h00 du matin à Liège et "dans la douleur", reconnait-il.