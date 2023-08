La désobéissance civile, le nouveau mode d’action écologiste : “Ce qui doit guider l’action publique, c’est la justice et pas seulement la légalité”

Ces derniers mois, de nombreuses actions de désobéissance civile non-violentes ont été menées par des activistes écologistes, en Belgique comme à l’étranger, faisant grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Quelques exemples ? Le blocage des raffineries de Total Energies en octobre, les actions de jets de soupe sur des œuvres d’art ou encore, tout récemment, le blocage de la course en ligne hommes du championnat du monde de cyclisme. Qu’est-ce qui motivent ces militants à enfreindre la loi pour servir leur cause ? Ne craignent-ils pas de la desservir plutôt que de la faire avance ? La Libre a rencontré plusieurs de ces activistes pour chercher à comprendre.

“Demander des changements, ce n’est pas suffisant”

Ayant grandi dans une famille qu’elle décrit comme “engagée”, Athéna (prénom d’emprunt) a fait toute sa scolarité dans des écoles à pédagogie active. “Je ne pense pas que cet enseignement m’ait mené vers l’activisme, mais il m’a donné les outils nécessaires, notamment au niveau de la remise en question de l’autorité”, explique cette Bruxelloise âgée de 20 ans.

Il y a quelques années, alors qu’elle se rend à une marche pour le climat, un membre d’Extinction Rébellion (XR) lui donne un petit prospectus pour une formation, en amont d’une action nationale. Elle décide de s’y rendre par intérêt pour le militantisme écologiste. Ce qu’elle y apprend sur la désobéissance civile la captive aussitôt. Dans les mois qui suivent, elle parle d’écologie à son entourage et se rend avec quelques personnes à une assemblée communale pour y réclamer que l’urgence climatique soit déclarée. “Après la réunion, on s’est retrouvé avec un petit groupe de gens et on s’est dit qu’il fallait se bouger et créer quelque chose. Quelqu’un a parlé d’XR et, un peu par hasard, on a créé la branche Extinction Rébellion de notre commune.”

Athéna explique l’évolution de son engagement. “J’ai participé à plein de marches pour le climat quand j’étais en secondaire, confie-t-elle, et, à l’époque, je croyais vraiment que c’était assez fort pour changer les choses.” Si elle considère que ces manifestations ont eu le mérite d’améliorer la place des enjeux climatiques dans les débats, elle dit néanmoins avoir été “écœurée” par le peu de résultats politiques obtenus. “Je me suis aperçue que demander des changements, ce n’était pas suffisant, que tant qu’on ne dérangerait pas les grandes entreprises et le monde politique, les choses n’évolueraient pas.”

Un autre objectif, expose-t-elle, est d’enfreindre certaines lois pour dénoncer leur injustice. Athena explique que, dans certains cas, elle se rend à des actions en sachant qu’il y a un risque d’être arrêtée arrêter et que, bien que ce ne soit pas de gaieté de cœur, “ça peut permettre d’être encore plus efficace car il y a plus de chance que la presse en parle”. Elle ne s’en cache pas : certaines actions visent simplement à être médiatiques, pour attirer l’attention et faire parler du problème.

Un mouvement multigénérationnel

Isabelle (prénom d’emprunt) a la cinquantaine, elle est enseignante en région bruxelloise et se définit comme “rebelle”. Écologiste de longue date, elle a eu de nombreuses discussions avec ses élèves pendant la période des marches pour le climat. Elle dit avoir été secouée par leur discours et avoir entamé une réflexion sur la nécessité de sortir des rangs pour obtenir plus d’avancées. Quelques mois plus tard, alors qu’elle se rend à un festival au Royaume-Uni, elle rencontre des membres de la branche britannique d’Extinction Rébellion (XR UK) qui y présentent leur mouvement. Selon les termes employés par l’intéressée, “c’était exactement ce que je voulais entendre, parce que je n’en pouvais plus de l’inaction”. Isabelle considère que les pétitions, les marches et les négociations avec les politiciens ne suffisent plus et décide “d’entrer dans la rébellion et de faire de la désobéissance civile” en rejoignant XR.

L’enseignante explique que le mouvement comprend des jeunes de 16 ans comme des retraités de 84 ans. “Mais, pour s’engager, il faut oser et être accompagné par des gens qui nous disent qu’on peut le faire. Moi, je n’ai vraiment pas été éduquée à la désobéissance. Il fallait au contraire que j’obéisse sans discuter. Il faut arriver à passer au-dessus de la peur du gendarme, en groupe, en se rendant compte que c’est tout à fait légitime et qu’on ne fait de mal à personne : les actions sont illégales mais non-violentes.”

Isabelle considère que la désobéissance civile est un moyen d’amener les gens à se poser des questions. “Le blocage de Total Energies en octobre, ça n’a pas ruiné financièrement l’entreprise mais il a entaché son image. Ils venaient de faire plusieurs campagnes de green washing et nous, nous avons montré qu’ils n’étaient pas verts du tout, contrairement à ce qu’ils voulaient faire croire.”

“Les gens préfèrent dénoncer le fait qu’on soit dans l’illégalité au lieu de se demander pourquoi on le fait”

Laurie Pazienza, pour sa part, a 28 ans, elle est d’origine liégeoise et est ingénieure en énergies renouvelables. C’est l’une des coordinatrices du collectif “TOTALement Down” qui dénonce le projet d’oléoduc de Total en Afrique de l’Est. Alors qu’elle passe un an à Londres pour ses études en 2017, Laurie y rencontre des personnes avec des façons de penser très différentes de la sienne et entame une remise en question. Elle explique être devenue végétarienne pendant cette période et s’être renseignée sur de nombreux sujets liés à l’environnement, jusqu’à devenir la “parfaite petite écolo individuelle”, selon ses propres mots. Mais, quelques années plus tard, elle prend conscience qu’agir individuellement n’est pas suffisamment efficace et se lance dans l’activisme.

Laurie attribue de multiples avantages à la désobéissance civile. Le premier d’entre eux serait de permettre aux citoyens de se sentir moins impuissants. Un autre avantage serait de perturber les infrastructures polluantes, “comme Total mais aussi beaucoup d’autres”. Enfin, la désobéissance civile permet, selon elle, d’attirer l’attention de la presse et donc de faire parler des enjeux liés au climat, ce que les manifestations ordinaires ne suffisent plus à faire. Mais Laurie se dit mécontente du traitement médiatique des actions de désobéissance civile : “Malheureusement, les gens, les médias et les politiciens préfèrent souvent dénoncer le fait qu’on soit dans l’illégalité au lieu de se demander pourquoi on agit de cette façon. C’est de la médiocrité intellectuelle, volontaire dans certains cas, pour éviter d’avoir à se remettre en question”.

“Si ça a marché dans l’histoire, il n’y a pas de raison que ça ne puisse plus marcher”

Louis Droussin, lui, est étudiant en sciences politiques à l’UCL et, à seulement 21 ans, il a été le porte-parole de la coalition de désobéissance civile “Code Rouge” lors de l’action de blocage du site de Total Energies en octobre. Comme beaucoup de jeunes militants belges, son engagement a débuté à l’occasion des marches pour le climat qui ont marqué le début de sa prise de conscience de l’urgence climatique. Lorsque les marches pour le climat s’est raréfié, il s’est rendu à un camp climat en Allemagne pour y observer des actions de désobéissance civile et où il a le sentiment de trouver enfin un mode d’action efficace.

Pour Louis, il y a un décalage entre ce qui est juste et ce qui est légal. “Il est légal pour les entreprises de continuer à compromettre les conditions de la vie sur Terre, et pour autant est-ce légitime ? Non. Ce qui doit guider l’action publique c’est la justice, et pas seulement la légalité. Et quand nos gouvernants semblent l’oublier, c’est aux citoyens et citoyennes de se lever et de désobéir à la loi”, argumente-t-il. Le jeune homme dit être prêt à prendre le risque de se faire arrêter pour une infraction à la loi. Mais à deux conditions : premièrement, il doit s’agir d’une action de masse, en quel cas il est peu probable que l’arrestation porte à de trop lourdes conséquences, et, deuxièmement, il faut que l’action soit suivie par une équipe légale qu’il est possible d’appeler en cas de pépin.

Louis explique la motivation des activistes par la montée d’un triple sentiment : de l’angoisse face aux conséquences du dérèglement climatique, de la colère vis-à-vis de l’inaction des politiques, et de l’espoir parce que des solutions existent et sont détaillées par les différents rapports du Giec.

Il s’encourage en se disant que, dans l’histoire, de grands changements sociaux et sociétaux ont eu lieu après des actions massives de désobéissance civile. “Je pense par exemple aux droits civiques aux États-Unis, aux droits des suffragettes en Angleterre ou encore aux droits des aborigènes en Australie. Si ça a déjà marché dans l’histoire, il n’y a pas de raison que ça ne marche plus aujourd’hui.”

Louis estime que les mouvements modérés et les mouvements dits “radicaux” sont complémentaires. Il reprend l’exemple du mouvement américain des droits civiques. “Il y avait un camp modéré, représenté notamment par Martin Luther King, et un camp plus radical, avec Malcom X. La Loi de 1964 qui abolit la ségrégation aux États-Unis a été obtenue parce que le président de l’époque a préféré accéder aux demandes des modérés, pour éviter que celles des plus radicaux gagnent en popularité. L’une des utilités du camp radical et de la désobéissance civile est de permettre que les demandes du camp modéré soient perçues comme plus acceptables par la population et par le monde politique.”